به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی شامگاه سه‌ شنبه در اجتماع شبانه مردم رشت با بیان اینکه مردم گیلان از جمله مردمانی هستند که در مسیر انقلاب و دفاع از کشور هزینه داده‌اند، اظهار کرد: وقتی درباره گیلان صحبت می‌کنیم، باید نقش تاریخی و تمدنی این منطقه و مردان و زنانی را که در مقاطع مختلف برای ایران و انقلاب از جان خود گذشتند، مورد توجه قرار دهیم.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر با اشاره به پیشینه مذهبی مناطق شمالی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که از دوران نوجوانی برای من قابل تأمل بود، حضور شمار زیادی از امامزادگان در مناطق مختلف دامنه‌های البرز بود. بعدها مشخص شد که این مناطق در مقاطعی از تاریخ، مسیر حرکت خاندان اهل بیت(ع) برای رهایی از فشارها و رسیدن به نقاط امن بوده است.

رحمتی با تأکید بر نقش ایران در شکل‌گیری تمدن اسلامی ادامه داد: در بررسی تاریخ ایران پس از اسلام، نباید نقش جریان‌های فکری و مذهبی و شخصیت‌ هایی را که در شکل‌گیری هویت شیعی ایران نقش داشتند، نادیده گرفت.

وی در ادامه با اشاره به نمونه‌ هایی از بازتاب شخصیت‌ های گیلانی در عرصه فرهنگ و مقاومت گفت: وقتی از مردم گیلان سخن می‌گوییم، در واقع از زن و مردی صحبت می‌کنیم که در بزنگاه‌های مهم تاریخی، پای اعتقادات و کشور خود ایستاده‌اند.

نباید تصور کنیم جهان، ایران را تحقیرشده می‌بیند

رحمتی با اشاره به تجربه حضور خود در نشست‌های بین‌المللی رسانه‌ای اظهار کرد: نباید تصور کنیم تصویری که از ایران در خارج وجود دارد، صرفاً تصویری منفی و تحقیر شده است؛ در بسیاری از نقاط جهان، مردم با احترام و حتی افتخار درباره ایران، انقلاب اسلامی و شخصیت‌های اثرگذار آن صحبت می‌کنند.

وی با اشاره به حضور نمایندگان رسانه‌های کشورهای مختلف در یک اجلاس رسانه‌ای در روسیه افزود: در این نشست نماینده رسانه‌ای افغانستان نیز حضور داشت و نکته قابل توجه برای من این بود که تصویر یکی از شهدای ایرانی را به عنوان تصویر پس‌زمینه تلفن همراه خود انتخاب کرده بود.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر تصریح کرد: چنین نمونه‌ هایی نشان می‌دهد برخی شخصیت‌های جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، فراتر از مرزهای ایران شناخته شده‌اند و نباید تأثیرگذاری آنها در جهان اسلام را دست‌کم بگیریم.

پیام انقلاب باید به زبان‌های مختلف روایت شود

رحمتی با بیان اینکه امروز رسانه مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته است، گفت: ما باید از ظرفیت رسانه برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به مخاطبان مختلف جهان استفاده کنیم.

وی افزود: پاسداری از زبان فارسی یک ضرورت است، اما پیام انقلاب نباید در مرز زبان فارسی محدود بماند؛ امروز هر فعال رسانه‌ای می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، روایت خود را به مخاطبان سایر کشورها منتقل کند.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر با اشاره به ظرفیت فضای رسانه‌ ای بین‌المللی تصریح کرد: گاهی تصویری که مردم کشورهای دیگر از ایران دارند، بسیار محدود است لذا هر اندازه بتوانیم تصاویر متنوع‌تر و واقعی‌تری از جامعه ایران، مردم و ظرفیت‌ های کشور ارائه کنیم، امکان شناخت درست‌تر ایران و ماندگاری پیام انقلاب نیز بیشتر خواهد شد.

باید «نظریه پیروزی» داشته باشیم

رحمتی با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت اظهار کرد: باید از خودمان بپرسیم آیا در برابر انقلاب و دستاوردهای آن، آن‌گونه که باید عمل کرده‌ایم یا خیر و آیا توانسته‌ایم پیروزی‌های خود را به‌درستی برای مردم و جهان روایت کنیم؟

وی با اشاره به تحولات عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفت: یکی از موضوعاتی که به عنوان بخشی از انتقام خون حاج قاسم سلیمانی مطرح شد، اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و عراق بود، اما این اتفاق آن‌گونه که باید در رسانه‌ها روایت نشد.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر تأکید کرد: ما باید «نظریه پیروزی» داشته باشیم؛ یعنی پیروزی‌های خود و آینده مقاومت را به اندازه واقعی آن ببینیم و بتوانیم آنها را برای دوست و دشمن روایت کنیم.

وی افزود: نباید ضعف در روایتگری باعث شود پیروزی‌های خودمان را نبینیم یا نتوانیم آنها را برای دیگران تبیین کنیم. این مسئله امروز یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه است.

رحمتی با تأکید بر نقش فعالان رسانه‌ای گفت: هر انسان و هر فعال رسانه‌ای می‌تواند بخشی از این روایت باشد. امروز یک خبر، تصویر یا محتوای رسانه‌ای می‌تواند در مدت کوتاهی به مخاطبان مختلف در نقاط جهان برسد.