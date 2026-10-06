رحمتی: حضور شبانه مردم به بخشی از سبک زندگی آنان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رحمتی شامگاه سه‌شنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای شهید «علی‌ محمد نائینی» در رشت، در دویست‌ و بیستمین شب تجمعات مردمی در میدان‌ها اظهار کرد: وقتی به شب تلخ نهم اسفند و ساعات ابتدایی پس از انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب بازمی‌گردیم، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این بود که نخستین واکنش مردم و جامعه چه باید باشد.

وی افزود: در آن ساعات دیدگاه‌های مختلفی مطرح بود؛ برخی معتقد بودند باید مردم را به حضور در خیابان‌ها دعوت کرد، برخی ماندن مردم در خانه را پیشنهاد می‌دادند و عده‌ای نیز بر ضرورت صبر کردن و مشاهده تحولات تأکید داشتند، اما در نهایت جمع‌بندی بر دعوت مردم به حضور در خیابان‌ها قرار گرفت.

مدیرعامل خبرگزاری مهر ادامه داد: مسئله بعدی این بود که در آن ساعات چگونه باید مردم را برای حضور در خیابان دعوت کرد. نیمه‌شب بود و طبیعتاً امکان اطلاع‌رسانی گسترده و برنامه‌ریزی‌شده وجود نداشت، اما اتفاقی که رخ داد بسیار مهم بود؛ مردم خودشان به سمت میدان انقلاب در تهران حرکت کردند.

رحمتی با بیان اینکه «چگونگی دعوت مردم» در نهایت توسط خود مردم حل شد، گفت: ما درباره اصل دعوت مردم به حضور فکر کرده بودیم، اما برای چگونگی تحقق آن راه‌حل مشخصی نداشتیم و این مردم بودند که به شکل خودجوش وارد میدان شدند.

وی با اشاره به تعبیر «بعثت مردم» افزود: اتفاقات متعددی در این میدان‌ها رخ داد که بسیاری از آنها از نظر اجتماعی و رسانه‌ای قابل توجه بود و حضور مردم و استمرار آن، معادلات و برداشت‌های بسیاری را تحت تأثیر قرار داد.

تداوم حضور مردم، پیام مهمی برای ناظران خارجی دارد

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به واکنش برخی مقامات آمریکایی به حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید تصریح کرد: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا از حضور گسترده مردم برای وداع با رهبر شهید ابراز تعجب می‌کند، نشان می‌دهد ابعاد این حضور برای آنها قابل پیش‌بینی نبوده است.

رحمتی ادامه داد: استمرار این حضور اهمیت ویژه‌ای دارد و تأکید رهبر انقلاب بر امتداد این حرکت در هر مرحله، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است.

وی تصریح کرد: این تجمعات شبانه امروز دیگر صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه به نوعی به سبک زندگی و بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ دورهمی‌هایی که در میدان شکل می‌گیرد و بخشی از روایت زندگی اجتماعی مردم شده است.

شهید نائینی؛ فرمانده‌ای که مردم را مخاطب و همراه می‌دید

رحمتی در ادامه با اشاره به نامگذاری قرارگاه رسانه‌ای رشت به نام شهید علی‌محمد نائینی اظهار کرد: شهید نائینی ویژگی‌هایی داشت که او را به یک چهره کاملاً مردمی تبدیل می‌کرد.

وی افزود: گاهی به ایشان می‌گفتیم در میدان حاضر نشوید و برای مصاحبه و فعالیت رسانه‌ای بمانید، اما او ترجیح می‌داد در میان مردم حضور داشته باشد، در میدان قدم بزند و با مردم گفت‌وگو کند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه شهید نائینی برای ارتباط با مردم مرز سنی و جایگاهی قائل نبود، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم او این بود که هیچ‌کس را صرفاً به دلیل سن و سال، «بچه» فرض نمی‌کرد. اینکه انسان دیگران را جدی بگیرد و آنها را در میدان عمل شریک بداند، ویژگی مهمی است.

رحمتی ادامه داد: شهید نائینی برای کمک گرفتن از افراد تعارف نداشت و اگر به همکاری کسی نیاز داشت، صریح و مستقیم درخواست می‌کرد. او نقد و مطالبه را به کار و اقدام تبدیل می‌کرد و همین ویژگی، یکی از نقاط برجسته شخصیت او بود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حضور مردم در میدان‌های مختلف گفت: آنچه امروز در میدان‌های کشور شاهد آن هستیم، حاصل یک حرکت اجتماعی است که باید ابعاد مختلف آن به‌درستی دیده و روایت شود.