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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶

۲۲۰ شب همدلی؛ روایت مردم گالیکش از یک همراهی

۲۲۰ شب همدلی؛ روایت مردم گالیکش از یک همراهی

گالیکش-مردم گالیکش در موج ۲۲۰ اجتماع شبانه، با حضور در جمعی مردمی، بر استمرار این مسیر تأکید کردند.

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کد مطلب 6970274

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