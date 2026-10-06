https://mehrnews.com/x3dg5w ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6970274 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ ۲۲۰ شب همدلی؛ روایت مردم گالیکش از یک همراهی گالیکش-مردم گالیکش در موج ۲۲۰ اجتماع شبانه، با حضور در جمعی مردمی، بر استمرار این مسیر تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6970274 کپی شد مطالب مرتبط کنعانی: حضور در میدان باید تا تحقق هدف نهایی ادامه یابد تصاویری از نخستین روز سفر مدیرعامل خبرگزاری مهر به گیلان شهیده مرجان نازقلیچی؛ فراتر از مرزهای شیعه و سنی رحمتی: روایت پیروزیهای انقلاب و مقاومت یک ضرورت رسانهای است موج دویست و بیستم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رحمتی: حضور شبانه مردم به بخشی از سبک زندگی آنان تبدیل شده است شب های مقاومت مردم لاهیجان به ایستگاه دویست و بیست رسید قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی دویست و بیستمین شب تجمعات مردمی کرج برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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