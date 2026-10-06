کنعانی: حضور در میدان باید تا تحقق هدف نهایی ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید کنعانی، با قدردانی از تلاش و حضور مستمر نیروها و دست‌اندرکاران این برنامه، اظهار کرد: اجرای این برنامه با توجه به استمرار آن در ۲۲۰ شب، کار آسانی نیست و عزیزانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، با مشکلات و گرفتاری‌های مختلفی روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما و بازگشایی مدارس و افزایش برخی مشغله‌ها و گرفتاری‌های مردم، افزود: با وجود این شرایط، این کار باید تا پایان ادامه پیدا کند و هنوز دستوری برای ترک خیابان‌ها صادر نشده است؛ بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی بهتر، حضور و همراهی مردم استمرار داشته باشد.

ضرورت حفظ انسجام و افزایش حضور مردم در برنامه

مسئول عقیدتی سیاسی فراجای شهرستان لنگرود با تأکید بر ضرورت دعوت دوباره از افرادی که در شب‌های گذشته در برنامه حضور داشتند، گفت: از همه عزیزان درخواست می‌کنم با افرادی که پیش‌تر در کنارشان حضور داشتند اما مدتی است در برنامه شرکت نمی‌کنند، تماس بگیرند و علت عدم حضورشان را جویا شوند.

کنعانی ادامه داد: اگر هر یک از حاضران بتواند تنها یک نفر را برای حضور در برنامه همراه خود کند، جمعیت حاضر افزایش چشمگیری خواهد داشت و این همراهی می‌تواند به استمرار و تقویت این حرکت کمک کند.

نیروهای انتظامی در مسیر خدمت به مردم، مجاهدان فی‌سبیل‌الله هستند

وی در ادامه با اشاره به جایگاه نیروهای انتظامی، اظهار کرد: بنده افتخار دارم به عنوان عضو کوچکی در کنار عزیزان فراجا، در سطح شهرستان برای خدمت به همشهریان تلاش کنم و از زحمات همه دوستان و همکاران در فراجا، به‌ویژه مسئولان و کارکنان ستاد انتظامی شهرستان، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و اهمیت ایمان و مجاهدت در راه خدا، افزود: ایمان به خداوند متعال اهمیت بسیار زیادی دارد و انسان مؤمن باید در مسیر خدمت و انجام وظیفه، با ایمان و تلاش حرکت کند.

کنعانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره نیروهای انتظامی، گفت: نیروهای فراجا در عرصه‌های مختلف، از کوه و صحرا گرفته تا خیابان، بیابان و نقاط مختلف کشور، در حال خدمت هستند و آثار تلاش و فداکاری آنان در جای‌جای جامعه دیده می‌شود.

تکریم خانواده شهدا و قدردانی از ایثار نیروهای فراجا

مسئول عقیدتی سیاسی فراجای شهرستان لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: باید قدردان خانواده‌های شهدا باشیم؛ چراکه فرزندان و خانواده‌های این شهیدان، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب و کشور هستند و امنیت امروز جامعه مرهون فداکاری آنان است.

وی با بیان خاطره‌ای از یکی از خانواده‌های شهدا افزود: در مراسم تجلیل از یکی از شهدا، فرزند شهید از پدرش درخواست خرید تلفن همراه کرده بود، اما پدر به دلیل نداشتن توان مالی نتوانسته بود خواسته فرزندش را برآورده کند و چند روز بعد به شهادت رسید. چنین خاطراتی نشان می‌دهد که شهدای ما در اوج مسئولیت و در شرایط مختلف، خانواده و زندگی خود را رها کردند و جان خود را در راه امنیت مردم تقدیم کردند.

کنعانی در پایان با قدردانی از نیروهای انتظامی که جان خود را در راه خدمت به مردم در کف دست گرفته‌اند، برای سلامتی و موفقیت همه نیروهای فراجا و خانواده‌های آنان دعا کرد.