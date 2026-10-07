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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۸

نفت در بازار جهانی به بالای ۱۰۰ دلار رسید

نفت در بازار جهانی به بالای ۱۰۰ دلار رسید

امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ بهای نفت برنت با ۹۳ سنت معادل ۰.۹۲ درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بهای نفت برنت با ۹۳ سنت معادل ۰.۹۲ درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۸۲ سنت معادل ۰.۹۲ درصد افزایش یافت و به ۹۰ دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید.

به نوشته رویترز، پیش‌بینی‌های هواشناسی آمریکا نشان می‌دهد طوفانی که در خلیج مکزیک شکل گرفته، طی دو روز آینده می‌تواند به نخستین توفان اقیانوس اطلس در سال ۲۰۲۶ تبدیل شود و فعالیت تأسیسات نفت و گاز منطقه را مختل کند. مناطق فراساحلی واقع در مسیر این طوفان حدود ۱۵ درصد از تولید نفت خام و ۵ درصد از تولید گاز طبیعی آمریکا را در اختیار دارند. احتمال تأثیرگذاری این طوفان بر فعالیت شش پالایشگاه نیز مطرح شده است.

در همین حال، داده‌های بازار نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲ اکتبر حدود ۲.۰۹ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ عاملی که در کنار نگرانی‌های مربوط به عرضه، از قیمت نفت حمایت کرده است.

تحلیلگران معتقدند در صورت ادامه تنش‌ها و اختلال در پالایشگاه‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت می‌تواند در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

کد مطلب 6970354
سمیه رسولی

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    نظرات

    • قدرت IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      پاسخ
      نفت ،نمی‌بینند ،جهانیان ،بخصوص غرب وعربها،تمامیت وجودنفتشون به آتش،،،،،،،،، اشک چشمشون می‌توانند ببینند اما نفتی دیگر نه ،،،،غرب گدایی رو تجربه ،،،،،،،وعربها دوباره صحرای بادیه وشتر سواری ،،،،،،،،،، قانون کارما طبیعت ،،،،طبیعت قدرت به ایران برگردانده است،،،،،،،ایران

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