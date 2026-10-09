قیمت نفت امروز ۱۷ مهر ماه در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ قیمت نفت برنت در بازار جهانی نسبت به روز گذشته تا حدودی کاهش یافت.

روز گذشته (۱۶ مهر) هر بشکه نفت برنت به مبلغ ۱۰۴.۴۱۹ دلار معامله شد (البته با نوسان) در حالی که امروز (تا تنظیم گزارش) این قیمت ۱۰۳.۰۰۴ دلار است.

در مقابل قیمت نفت برنت، نرخ نفت اوپک نسبت به روز قبل افزایش یافته و از هر بشکه ۱۰۸.۵۹ دلار به ۱۰۹.۵ دلار رسیده است.

نفت خام (WTI) نیز در این بازار روند کاهشی داشته است. در بازار معاملاتی قیمت نفت خام از ۹۱.۹۷۴ دلار به ۹۰.۵۲۲ دلار رسیده است. همچنین نفت کوره بدون تغییر محسوسی با نرخ ۴.۸۲۱۵ دلار در حال معامله است.

امروز قیمت بنزین در بازار جهانی نیز ۳.۲۹۴۸ دلار بوده و گاز طبیعی با قیمت ۳.۱۲۷۶ دلار معامله می‌شود.