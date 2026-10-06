افزایش قیمت نفت برنت و WTI

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بازار انرژی، شاخص‌های اصلی نفت خام در معاملات امروز بازارهای جهانی روند متفاوتی را تجربه کردند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۰.۴۶ دلاری (معادل ۰.۵۱ درصد) به ۸۹.۸۹ دلار رسید و نفت خام برنت نیز با صعود ۰.۶۲ دلاری (معادل ۰.۶۲ درصد)، قیمت ۱۰۶.۹ دلار را ثبت کرد.

در همین حال، سبد نفتی اوپک با رشد ۰.۵۶ دلاری (معادل ۰.۵۱ درصد) به ۱۰۹.۴ دلار دست یافت و سبد نفتی هند نیز با جهش قابل‌توجه ۳.۴۵ دلاری (معادل ۲.۹۴ درصد)، عدد ۱۲۰.۷ دلار را به ثبت رساند که البته داده‌های آن مربوط به ۴ روز گذشته است.

در سوی دیگر بازار، برخی شاخص‌ها با فشار فروش همراه بودند؛ به‌طوری‌که قیمت نفت موربان با افت ۱.۷۳ دلاری (معادل ۱.۵۶ درصد) به ۱۰۹.۱ دلار کاهش یافت و نفت WTI میدلند نیز با کاهشی ۱.۷۴ دلاری (معادل ۱.۸۹ درصد)، به قیمت ۹۰.۱۰ دلار معامله شد.

در بخش فرآورده‌های نفتی و انرژی، قیمت گاز طبیعی با رشد اندک ۰.۰۱۰ دلاری (معادل ۰.۳۳ درصد) به ۳.۰۷۶ دلار رسید. با این وجود، بنزین با افت جزئی ۰.۰۰۲ دلاری (معادل ۰.۰۶ درصد) در سطح ۳.۲۴۴ دلار قرار گرفت و نفت کوره (Heating Oil) نیز با کاهش ۰.۰۰۷ دلاری (معادل ۰.۱۵ درصد)، ۴.۵۳۸ دلار قیمت‌گذاری شد.