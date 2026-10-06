  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

افزایش قیمت نفت برنت و WTI

افزایش قیمت نفت برنت و WTI

در معاملات امروز بازارهای جهانی انرژی، نفت برنت و WTI با رشد قیمت همراه بودند، در حالی که برخی دیگر از شاخص‌ها مانند نفت موربان و میدلند با افت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بازار انرژی، شاخص‌های اصلی نفت خام در معاملات امروز بازارهای جهانی روند متفاوتی را تجربه کردند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۰.۴۶ دلاری (معادل ۰.۵۱ درصد) به ۸۹.۸۹ دلار رسید و نفت خام برنت نیز با صعود ۰.۶۲ دلاری (معادل ۰.۶۲ درصد)، قیمت ۱۰۶.۹ دلار را ثبت کرد.

در همین حال، سبد نفتی اوپک با رشد ۰.۵۶ دلاری (معادل ۰.۵۱ درصد) به ۱۰۹.۴ دلار دست یافت و سبد نفتی هند نیز با جهش قابل‌توجه ۳.۴۵ دلاری (معادل ۲.۹۴ درصد)، عدد ۱۲۰.۷ دلار را به ثبت رساند که البته داده‌های آن مربوط به ۴ روز گذشته است.

در سوی دیگر بازار، برخی شاخص‌ها با فشار فروش همراه بودند؛ به‌طوری‌که قیمت نفت موربان با افت ۱.۷۳ دلاری (معادل ۱.۵۶ درصد) به ۱۰۹.۱ دلار کاهش یافت و نفت WTI میدلند نیز با کاهشی ۱.۷۴ دلاری (معادل ۱.۸۹ درصد)، به قیمت ۹۰.۱۰ دلار معامله شد.

در بخش فرآورده‌های نفتی و انرژی، قیمت گاز طبیعی با رشد اندک ۰.۰۱۰ دلاری (معادل ۰.۳۳ درصد) به ۳.۰۷۶ دلار رسید. با این وجود، بنزین با افت جزئی ۰.۰۰۲ دلاری (معادل ۰.۰۶ درصد) در سطح ۳.۲۴۴ دلار قرار گرفت و نفت کوره (Heating Oil) نیز با کاهش ۰.۰۰۷ دلاری (معادل ۰.۱۵ درصد)، ۴.۵۳۸ دلار قیمت‌گذاری شد.

کد مطلب 6969267
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها