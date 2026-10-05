به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت انواع حامل‌های انرژی در معاملات اخیر شاهد تغییرات متفاوتی بود که در این میان، شاخص‌های اصلی نفت خام عمدتاً با فشار فروش مواجه شدند.

طبق این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افت ۱.۵۱ درصدی به سطح ۸۹.۷۳ دلار رسید که کاهشی ۱.۳۸ دلاری را نشان می‌دهد. شاخص نفت خام برنت نیز از این روند نزولی مستثنی نبود و با ۱.۰۳ درصد کاهش، قیمت ۱۰۱.۲ دلار را ثبت کرد. همچنین نفت «WTI میدلند» با کاهش قابل‌توجه ۲.۴۲ درصدی، به قیمت ۹۱.۸۴ دلار معامله شد.

در مقابل، نفت خام «موربان» با ثبت رشد ۱.۳۰ درصدی، به قیمت ۱۱۰.۸ دلار رسید و سبد نفتی اوپک نیز با افزایش ۱.۴۲ درصدی، روی نرخ ۱۰۸.۸ دلار ایستاد.

در حوزه انرژی‌های دیگر، بازار گاز طبیعی با افت جزئی ۰.۳۰ درصدی به قیمت ۳.۰۲۶ دلار رسید. بهای بنزین نیز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، نرخ ۳.۳۰۱ دلار را تجربه کرد. در سوی دیگر، بازار نفت گرمایشی شاهد حرکت برخلاف جریان کلی بازار بود و با رشدی ۰.۲۶ درصدی، به قیمت ۴.۵۱۳ دلار دست یافت.

این تغییرات در بازارهای جهانی انرژی نشان‌دهنده تداوم نوسانات قیمتی در بازارهای کالایی است که می‌تواند بر تصمیمات آتی در حوزه انرژی اثرگذار باشد.