کشته و زخمی شدن افسران سعودی در عملیات نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها، محموله های نظامی سعودی را در پایگاه بدر در کنار فرودگاه بین المللی عدن هدف قرار دادند.

وی اضافه کرد: عملیات مذکور با استفاده از چند موشک بالستیک انجام شد.

سریع بیان کرد: در این عملیات تعدادی از افسران سعودی مستقر در پایگاه بدر عدن کشته و زخمی شدند.

وی تصریح کرد: ما به دشمن سعودی در خصوص استفاده از فرودگاه غیر نظامی عدن برای اهداف نظامی هشدار می دهیم.

پیشتر خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که هدف قرار گرفتن عدن بر این نکته تاکید می کند که صنعاء اطلاعات دقیقی در خصوص تحولات جنوب یمن دارد.