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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۳

فرودگاه‌ها و پایگاه‌های عربستان زیر آتش یمن؛ «CH-4» سعودی ساقط شد

فرودگاه‌ها و پایگاه‌های عربستان زیر آتش یمن؛ «CH-4» سعودی ساقط شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از چند عملیات موشکی و پهپادی این کشور علیه دشمن سعودی و ساقط شدن یک پهپاد جاسوسی وابسته به ریاض خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی سعودی از نوع CH-۴ در حریم هوایی استان الجوف ساقط شد.

وی اضافه کرد: همچنین فرودگاه ملک خالد در ریاض با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.

یحیی سریع بیان کرد: ۲ عملیات نظامی نیز از سوی نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه بین المللی ابها و پایگاه خمیس مشیط با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد.

وی گفت: تجمع عناصر دشمن در یک عملیات منحصر به فرد علیه پادگان الدغاریر در جیزان و پادگان عاکفه در عسیر و همچنین پادگان الموسم در جیزان هدف قرار گرفت.

کد مطلب 6970318

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