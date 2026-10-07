به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی سعودی از نوع CH-۴ در حریم هوایی استان الجوف ساقط شد.

وی اضافه کرد: همچنین فرودگاه ملک خالد در ریاض با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.

یحیی سریع بیان کرد: ۲ عملیات نظامی نیز از سوی نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه بین المللی ابها و پایگاه خمیس مشیط با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد.

وی گفت: تجمع عناصر دشمن در یک عملیات منحصر به فرد علیه پادگان الدغاریر در جیزان و پادگان عاکفه در عسیر و همچنین پادگان الموسم در جیزان هدف قرار گرفت.