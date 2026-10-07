حزب معارض ترکیه: ما نباید در جنگ یمن مداخله کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان ترکیه، اوزگور اوزال، رهبر حزب جدید ترکیه (Yeni Parti) تاکید کرد که تصمیم استقرار نیروی نظامی این کشور در عربستان در چارچوب توافقنامه دفاعی مکه باعث می شود آنکارا به بخشی از درگیری کنونی در یمن تبدیل شود.

وی اضافه کرد که پیمان‌ های دفاعی مشترک در زمان صلح منعقد می ‌شوند و امضای چنین پیمانی با کشوری که درگیر جنگ است، طرف امضا کننده را به یکی از طرف‌ های مستقیم آن درگیری و جنگ تبدیل می‌کند.

اوزال از اتخاذ این تصمیم بدون ارجاع آن به پارلمان انتقاد کرد و گفت: عصر روز گذشته تصمیم گرفته شد که نیروهای نظامی مستقر شوند. بند ۹۲ قانون اساسی بر لزوم موافقت پارلمان برای اعزام نیروی نظامی به خارج کشور تاکید دارد. من با این ریسک که نظامیان ما را بعد از ۱۰۰ سال به یمن می کشاند مخالف هستم. این خدمات نظامی بنا به دستور ترامپ انجام می شود.

در جریان نشست برگزار شده در ریاض با حضور نمایندگان ترکیه و پاکستان، قرار شد تعهدات توافقنامه دفاعی مکه اجرا شده و عربستان از لحاظ نظامی تقویت شود.