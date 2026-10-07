  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

حزب معارض ترکیه: ما نباید در جنگ یمن مداخله کنیم

حزب معارض ترکیه: ما نباید در جنگ یمن مداخله کنیم

رهبر حزب معارض ترکیه از مداخله کشورش در جنگ عربستان با یمن انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زمان ترکیه، اوزگور اوزال، رهبر حزب جدید ترکیه (Yeni Parti) تاکید کرد که تصمیم استقرار نیروی نظامی این کشور در عربستان در چارچوب توافقنامه دفاعی مکه باعث می شود آنکارا به بخشی از درگیری کنونی در یمن تبدیل شود.

وی اضافه کرد که پیمان‌ های دفاعی مشترک در زمان صلح منعقد می ‌شوند و امضای چنین پیمانی با کشوری که درگیر جنگ است، طرف امضا کننده را به یکی از طرف‌ های مستقیم آن درگیری و جنگ تبدیل می‌کند.

اوزال از اتخاذ این تصمیم بدون ارجاع آن به پارلمان انتقاد کرد و گفت: عصر روز گذشته تصمیم گرفته شد که نیروهای نظامی مستقر شوند. بند ۹۲ قانون اساسی بر لزوم موافقت پارلمان برای اعزام نیروی نظامی به خارج کشور تاکید دارد. من با این ریسک که نظامیان ما را بعد از ۱۰۰ سال به یمن می کشاند مخالف هستم. این خدمات نظامی بنا به دستور ترامپ انجام می شود.

در جریان نشست برگزار شده در ریاض با حضور نمایندگان ترکیه و پاکستان، قرار شد تعهدات توافقنامه دفاعی مکه اجرا شده و عربستان از لحاظ نظامی تقویت شود.

کد مطلب 6970365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حقیقت IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      3 1
      پاسخ
      این ائتلاف هم بدستورترامپ واسرائیل علیه مقاومت انجام شداسم پیمان مکه راهم روی سپاه شیطان برای گمراه کردن گذاشتند
    • علی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 1
      پاسخ
      این هدف عربستان خائن مشخص بود که هدفش از این پیمان نظامی وپول پاشی به پاکستان و ترکیه وارد کردن دوکشور قدرتمند اسلامی به جنگ با محورمقاومت بجای آمریکا ورژیم صهیون بود. این کشور خائن که از گاوهای اصیل شیرده آمریکا محسوب میشه دراین مقوله جایگاه شاخصی داره که از شانس واقبال خداوند متعال نیز ثروت هنگفت در زیرپای این خیانت پیشکان نهاده است
    • مجید IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      2 1
      پاسخ
      این پولی که عربستان خرج کرده به اندازه هوچی‌گری است . برای مداخله دوستان باید میلیارد دلاری خرج کنه. . البته همه پولها رو اینجوری از دست میده
    • المیرا IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
      پاسخ
      یاری اصحاب شیطان و ناپاک های پلید به هم. مرد اگر بودید جلو اسرائیل عرض اندام می کردید ای بیشرف های دشمن خدا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها