به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ساعاتی قبل اخباری در خصوص وقوع انفجارهای مهیب در شهر عدن تحت کنترل عناصر مزدور وابسته به عربستان سعودی منتشر شده بود.

دفتر اطلاع رسانی اداره امنیت عدن وابسته به دولت دست نشانده سعودی اعلام کرد که ۲ موشک شلیک شده از سوی انصارالله فرودگاه بین المللی عدن را هدف قرار دادند.

خبرنگار شبکه المیادین نیز گزارش داد که هدف قرار گرفتن عدن بر این نکته تاکید می کند که صنعاء اطلاعات دقیقی در خصوص تحولات جنوب یمن دارد.

وی اضافه کرد: گزارشاتی در خصوص هدف قرار گرفتن فرودگاه عدن و عناصر سعودی مستقر در آن با استفاده از موشک های بالستیک منتشر شده است.

منابعی در عدن اعلام کردند که حمله مذکور محموله های سعودی مستقر در فرودگاه را هدف قرار داد. همچنین یگان ۲۲ سعودی در این فرودگاه هدف قرار گرفته است.