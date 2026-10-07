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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

کاشت ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار غلات دیم در کالپوش آغاز شد

کاشت ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار غلات دیم در کالپوش آغاز شد

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز عملیات کاشت غلات دیم در اراضی کالپوش خبر داد و گفت: امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم منطقه مختص کشت غلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر چهارشنبه در بازدید مزارع کالپوش با اشاره به فراهم شدن رطوبت مناسب خاک در پی بارش‌های پاییزی اظهار کرد: شرایط موجود بستر مناسبی برای سبز شدن یکنواخت و استقرار مطلوب محصولات فراهم کرده و کشاورزان باید با استفاده از دستگاه‌های کارنده، عملیات کاشت را تسریع کنند.

وی با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح از اولویت‌های بخش کشاورزی منطقه است، افزود: استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، رعایت تراکم مناسب و تغذیه بهینه مزارع از مهم‌ترین راهکارهای افزایش تولید در دیم‌زارها محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی ادامه داد: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی مستمر در مزارع حضور دارند و توصیه‌های فنی لازم درباره رعایت تناوب زراعی، مصرف کودهای فسفاته و کود سرک را به بهره برداران ارائه می‌کنند.

حسینی همچنین مدیریت زمان کاشت را یکی از عوامل مهم در کاهش ریسک خشکی و افزایش تاب آوری محصولات دانست و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی، انطباق عملیات کشت با تقویم زراعی با جدیت از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6970750

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