کشت ذرت در ۱۵۰۰ هکتار از مزارع گچساران

لیلا عطازاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی کشت امسال، یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد گچساران به کشت ذرت اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون عملیات کشت در ۵۰۰ هکتار از این اراضی انجام شده که معادل یکسوم سطح پیشبینیشده است و روند کشت در سایر مزارع نیز ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران هدف از اجرای این طرح را تأمین بخشی از نیاز بخش دام و طیور، افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی و استفاده مناسب از ظرفیتهای تولیدی منطقه عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم زراعی و استفاده از بذور اصلاحشده، گفت: کشت مکانیزه و استفاده از روشهای نوین آبیاری در این مزارع مورد توجه قرار گرفته است.
عطازاده ادامه داد: در صورت تداوم شرایط مناسب جوی، عملیات کشت در بخش باقیمانده اراضی طی روزهای آینده ادامه خواهد یافت و سطح پیشبینیشده تکمیل میشود.
وی همچنین از نظارت کارشناسان این مدیریت بر مراحل مختلف تولید ذرت خبر داد و گفت: کارشناسان بر فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصول نظارت خواهند داشت تا ضمن افزایش بهرهوری، کیفیت تولید نیز ارتقا یابد.
مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به محدودیت منابع آبی، اضافه کرد: اصلاح الگوی کشت، انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و حرکت به سمت کشت محصولاتی با نیاز آبی کمتر از اولویتهای جهاد کشاورزی برای صیانت از منابع آب و خاک شهرستان است.
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