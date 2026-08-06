کشت چغندرقند در ۱۳۰۰هکتار اراضی میامی؛ محصولی سودآور برای افزایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح پنجشنبه در بازدید مزارع چغندر میامی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه الگوی کشت و تأمین نیاز صنایع قندی کشور تولید چغندر قند در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طی سال جاری یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میامی به کشت چغندرقند آبی و دیم اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه چغندرقند از محصولات راهبردی و اقتصادی بخش کشاورزی محسوب میشود، افزود: این محصول علاوه بر سودآوری مناسب برای کشاورزان، با قرار گرفتن در تناوب زراعی، موجب افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش آفات و بیماریهای خاکزاد و ارتقای عملکرد محصولات بعدی، بهویژه غلات، خواهد شد.
حسینی توضیح داد: کارشناسان از مرحله کاشت تا برداشت، نظارتهای فنی و توصیههای تخصصی لازم خواهند داشت و اقدامات لازم برای تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز و هماهنگی با کارخانههای قند بهمنظور تحویل محصول نیز در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت چغندرقند با بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی شهرستان، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد ارزش افزوده، در تأمین مواد اولیه صنایع قندی و تقویت امنیت غذایی کشور نیز نقش مؤثری ایفا میکند و لذا حمایت از تولیدکنندگان را با جدیت دنبال خواهد شد.
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