کشت چغندرقند در ۱۳۰۰هکتار اراضی میامی؛ محصولی سودآور برای افزایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح پنجشنبه در بازدید مزارع چغندر میامی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه الگوی کشت و تأمین نیاز صنایع قندی کشور تولید چغندر قند در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: طی سال جاری یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میامی به کشت چغندرقند آبی و دیم اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه چغندرقند از محصولات راهبردی و اقتصادی بخش کشاورزی محسوب می‌شود، افزود: این محصول علاوه بر سودآوری مناسب برای کشاورزان، با قرار گرفتن در تناوب زراعی، موجب افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش آفات و بیماری‌های خاک‌زاد و ارتقای عملکرد محصولات بعدی، به‌ویژه غلات، خواهد شد.

حسینی توضیح داد: کارشناسان از مرحله کاشت تا برداشت، نظارت‌های فنی و توصیه‌های تخصصی لازم خواهند داشت و اقدامات لازم برای تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز و هماهنگی با کارخانه‌های قند به‌منظور تحویل محصول نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت چغندرقند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد ارزش افزوده، در تأمین مواد اولیه صنایع قندی و تقویت امنیت غذایی کشور نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند و لذا حمایت از تولیدکنندگان را با جدیت دنبال خواهد شد.