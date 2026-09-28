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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

برداشت آفتابگردان دیم در کالپوش آغاز شد؛ پیش‌بینی تولید ۲هزار تن محصول

برداشت آفتابگردان دیم در کالپوش آغاز شد؛ پیش‌بینی تولید ۲هزار تن محصول

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز برداشت آفتابگردان دیم در کالپوش خبر داد و گفت: امسال بیش از دو هزار تن دانه آفتابگردان از سه هزار هکتار از اراضی منطقه برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در بازدید از مزارع بخش کالپوش با اشاره به آغاز عملیات برداشت آفتابگردان دیم در منطقه اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و مدیریت صحیح منابع آبی در فصل رشد طبق برآوردها امسال بیش از دو هزار تن دانه آفتابگردان تولید و روانه بازار می شود.

وی ادامه داد: آفتابگردان دیم به دلیل سازگاری مناسب با شرایط منطقه، یکی از محصولات مهم در تناوب زراعی کالپوش محسوب می‌شود و کشت آن می‌تواند به پایداری تولید در شرایط تغییرات اقلیمی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی، اظهار کرد: آفتابگردان علاوه بر نقش مهم در تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌گیری، به‌عنوان ماده خام در صنایع غذایی و خوراک دام نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این طریق می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای کشاورزان ایجاد کند.

حسینی ارائه مشاوره‌های تخصصی و نظارت فنی را از عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول عنوان کرد و یادآور شد: اجرای دقیق توصیه‌ها و دستورالعمل های فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، نقش مهمی در بهبود تولید و افزایش بهره‌وری اراضی دارد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت آفتابگردان دیم در کالپوش هم‌اکنون در حال انجام است و محصول تولیدی این منطقه پس از برداشت برای تأمین نیاز بازار و صنایع مرتبط عرضه خواهد شد.

کد مطلب 6961264

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