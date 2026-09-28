به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح دوشنبه در بازدید از مزارع بخش کالپوش با اشاره به آغاز عملیات برداشت آفتابگردان دیم در منطقه اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و مدیریت صحیح منابع آبی در فصل رشد طبق برآوردها امسال بیش از دو هزار تن دانه آفتابگردان تولید و روانه بازار می شود.

وی ادامه داد: آفتابگردان دیم به دلیل سازگاری مناسب با شرایط منطقه، یکی از محصولات مهم در تناوب زراعی کالپوش محسوب می‌شود و کشت آن می‌تواند به پایداری تولید در شرایط تغییرات اقلیمی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی، اظهار کرد: آفتابگردان علاوه بر نقش مهم در تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌گیری، به‌عنوان ماده خام در صنایع غذایی و خوراک دام نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این طریق می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای کشاورزان ایجاد کند.

حسینی ارائه مشاوره‌های تخصصی و نظارت فنی را از عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول عنوان کرد و یادآور شد: اجرای دقیق توصیه‌ها و دستورالعمل های فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، نقش مهمی در بهبود تولید و افزایش بهره‌وری اراضی دارد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت آفتابگردان دیم در کالپوش هم‌اکنون در حال انجام است و محصول تولیدی این منطقه پس از برداشت برای تأمین نیاز بازار و صنایع مرتبط عرضه خواهد شد.