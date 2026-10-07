عزیزی: پایان درگیری به معنای پایان تهدیدها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی صبح چهارشنبه در جمع استادان دانشگاه شیراز با اشاره به ابعاد دفاع مقدس گفت: این رویداد تاریخی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب جنگ ایران و رژیم بعث عراق بررسی کرد، بلکه بررسی شرایط پیش از جنگ، تحولات هشت ساله و حمایت‌های بین‌المللی از رژیم بعث، ابعاد گسترده‌تری از آن را آشکار می‌کند.

وی حضور و پشتیبانی مردم، هدایت و تدابیر امام خمینی (ره) و پس از آن رهبر معظم انقلاب را از عوامل اساسی تداوم مقاومت کشور در برابر فشارها و تهدیدها دانست و افزود: دفاع مقدس ظرفیت‌های مهمی برای قدرت‌سازی کشور ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه قدرت ملی ایران بر مؤلفه‌های مختلفی استوار است، گفت: موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت مردمی و توانمندی‌های دفاعی از جمله مؤلفه‌های قدرت ملی کشور محسوب می‌شوند.

عزیزی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه و ظرفیت‌هایی همچون تنگه هرمز ادامه داد: بخشی از قدرت کشور ناشی از موقعیت جغرافیایی و بخش دیگر حاصل انباشت دانش، تجربه و توانمندی‌هایی است که طی چهار دهه گذشته شکل گرفته است.

وی با اشاره به تجربه درگیری‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تصریح کرد: این تجربه‌ها اهمیت حفظ و تقویت ظرفیت‌های ملی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه پایان یک درگیری به معنای پایان تهدیدها نیست، خاطرنشان کرد: استمرار هوشیاری و تقویت ظرفیت‌های ملی برای حفظ و ارتقای قدرت کشور ضروری است.

عزیزی نقش دانشگاه‌ها و جامعه علمی را در این زمینه مهم دانست و گفت: دانشگاه‌ها از کانون‌های اصلی تولید دانش و توانمندی هستند و باید در شناخت دقیق مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و تقویت بنیان‌های علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی کشور نقش‌آفرینی کنند.

در ادامه این نشست، شماری از استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.