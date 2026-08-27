به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح پنجشنبه در شانزدهمین نشست «جهاد تبیین» در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از رویکرد تبیینی و برگزاری منظم نشست‌های روشنگری در آستان مقدس شاهچراغ (ع) قدردانی کرد و گفت: استمرار چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده حرکتی منظم، عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه تبیین است.

وی با اشاره به تحولات اخیر، ادامه داد: رخدادهای مختلف از جمله جنگ‌های نظامی، نبردهای سیاسی و اجتماعی و فشارهای اقتصادی را نمی‌توان جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ همه اینها در چارچوب یک راهبرد به‌هم‌پیوسته و جنگ ترکیبی قابل بررسی هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مرز میان جنگ و صلح در معادلات جدید جهان کمرنگ شده است، گفت: دولت‌ها امروز تنها به نیروی نظامی متکی نیستند و برای تضعیف رقیب از مجموعه‌ای از ابزارهای نظامی و غیرنظامی استفاده می‌کنند.

عزیزی ادامه داد: جنگ اقتصادی، تحریم، جنگ فرهنگی، عملیات روانی، حملات سایبری، جنگ اطلاعاتی، خرابکاری، فشار سیاسی و استفاده از گروه‌های وابسته، همگی بخشی از میدان نبرد جدید هستند و نباید ذهن خود را تنها به یک جنگ نظامی محدود کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین افزود: پیچیدگی و پنهان بودن بسیاری از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی، آنها را به مراتب حساس‌تر و آسیب‌زاتر کرده است. هدف دشمن نیز پیش از اشغال سرزمین، فرسایش توان تصمیم‌گیری، خسته کردن جامعه و کاهش انسجام سیاسی و اجتماعی است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: دشمن به خوبی می‌داند که وحدت و انسجام اجتماعی از مهم‌ترین عوامل قدرت و موفقیت ملت ایران است؛ از این رو برای کاهش این سرمایه اجتماعی و محدود کردن قدرت راهبردی جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

ایران در برابر راهبردهای دشمن، جنگ نامتقارن را در پیش گرفته است

عزیزی با اشاره به راهبردهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی گفت: آمریکایی‌ها در سال‌های گذشته از مجموعه‌ای از راهبردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای مقابله با ایران استفاده کرده‌اند و به تناسب شرایط، تاکتیک‌های خود را تغییر داده‌اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی نیز در مقابل این جنگ تمام‌عیار، راهبرد مقابله نامتقارن را در پیش گرفته و تلاش کرده است هزینه رویارویی با ایران را برای دشمن افزایش دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات نبرد اخیر که از آن با عنوان «نبرد رمضان» یاد کرد، گفت: این نبرد را باید در ادامه زنجیره اقدامات و شکست‌های دشمن در میدان‌های مختلف دید و نمی‌توان آن را حادثه‌ای جدا و مستقل تحلیل کرد.

«معتبرسازی تهدیدات ایران» دستاورد مهم نبرد بود

عزیزی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نبرد را اثبات توان ایران در عملی کردن تهدیدات خود دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی نشان داد هنگامی که درباره اقدامی هشدار می‌دهد، از قدرت و اراده لازم برای اجرای آن نیز برخوردار است و همین مسئله، محاسبات دشمنان را تغییر داده است.

وی گفت: معتبرسازی تهدیدات ایران در محیط امنیتی و دفاعی، پیام مهمی برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و امروز دیگر نمی‌توان با جمهوری اسلامی بر اساس محاسبات گذشته مواجه شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان افزود: در این نبرد همچنین توازن میان ظرفیت‌های نظامی، سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران شکل گرفت و دشمن دریافت که نمی‌تواند میدان نبرد را صرفاً از زاویه توان نظامی تحلیل کند.

امنیت منطقه با پول خریدنی نیست

عزیزی با اشاره به تغییر نگاه کشورهای منطقه نسبت به مفهوم امنیت، اظهار کرد: یکی دیگر از نتایج مهم این تحولات، بازتعریف مفهوم امنیت در منطقه و تغییر اولویت‌های برخی کشورها در روابط با قدرت‌های بزرگ بوده است.

وی گفت: آمریکایی‌ها سال‌ها تلاش کردند خود را تضمین‌کننده امنیت کشورهای منطقه معرفی کنند، اما تحولات اخیر این پرسش را برای کشورهای منطقه جدی‌تر کرده که قدرتی که قادر به تأمین امنیت خود و پایگاه‌هایش نیست، چگونه می‌تواند امنیت دیگران را تضمین کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: امنیت، کالایی خریدنی نیست و تکیه صرف بر قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. امروز ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای بیش از گذشته در معادلات امنیتی اهمیت پیدا کرده است.

آمریکا به بن‌بست راهبردی رسیده است

عزیزی با بیان اینکه مجموعه این تحولات، آمریکا را با مشکلات جدی در محاسبات راهبردی مواجه کرده است، گفت: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرد از فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده کند، اما به اهداف مورد نظر نرسید.

وی افزود: آمریکا در آغاز با اهداف گسترده‌تری وارد میدان شد، اما اکنون ناچار شده اهداف خود را محدودتر تعریف کند و هزینه و فایده هرگونه اقدام جدید را با دقت بیشتری محاسبه کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: نباید با غرور با این موضوع برخورد کرد، بلکه این دستاوردها حاصل الطاف الهی، ایستادگی مردم، توان نیروهای مسلح و ظرفیت‌های مختلف کشور است.

بازگشت به جنگ برای آمریکا سخت و پرهزینه است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره احتمال درگیری مجدد گفت: در مسائل سیاسی و نظامی نباید با قطعیت مطلق سخن گفت، اما ورود آمریکا به یک جنگ جدید با ایران بسیار سخت و پرهزینه شده است.

عزیزی اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های منطقه‌ای که پیش‌تر در اختیار آمریکا قرار داشت، دچار تردید و تغییر شده و همین مسئله محاسبات واشنگتن را دشوارتر کرده است.

وی ادامه داد: فروپاشی بخشی از محاسبات نظامی دشمن، فرسایشی شدن نبرد، افزایش توانمندی‌های فناورانه ایران، شرایط ژئوپلیتیکی و همچنین توان و ظرفیت محور مقاومت، از جمله عواملی است که هزینه هرگونه اقدام جدید را افزایش می‌دهد.

عزیزی با تأکید بر اینکه این سخنان به معنای نادیده گرفتن دشمن نیست، گفت: دشمن همچنان دشمن، کینه‌توز و زخم‌خورده است و ممکن است دست به رفتارهای غیرعاقلانه بزند؛ بنابراین آمادگی و هوشیاری باید در همه شرایط حفظ شود.

محور مقاومت پابرجاست

وی با اشاره به دیدارها و گفت‌وگوهای خود با برخی مسئولان و شخصیت‌های جریان مقاومت در منطقه، اظهار کرد: تصور تضعیف یا پایان یافتن ظرفیت محور مقاومت، یک محاسبه اشتباه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: گروه‌های مقاومت در لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه همچنان از ظرفیت‌های مؤثر برخوردارند و این توانمندی‌ها بخشی از معادلاتی است که دشمن در محاسبات خود ناچار به در نظر گرفتن آنهاست.

سه محور پیگیری ایران درباره تنگه هرمز

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت موضوع تنگه هرمز پرداخت و گفت: در این زمینه سه محور اصلی شامل «تقنین، اقدام و اجرا و مذاکرات» دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح «تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با بررسی همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و دفاعی، چارچوب قانونی جامعی برای این موضوع تدوین شود.

عزیزی با اشاره به بعد اجرایی نیز اظهار کرد: رفت‌وآمدها در تنگه هرمز با نظارت و کنترل جدی نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروهای دریایی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مذاکرات با عمان نیز در چارچوب مشخصی دنبال می‌شود و هرگونه توافق باید مبتنی بر تعهدات عملی و رعایت چارچوب‌های مورد نظر جمهوری اسلامی ایران باشد.

مذاکره با ایران پیروز، نه از موضع فشار

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مذاکره باید از موضع قدرت انجام شود، گفت: نباید مذاکره را صرفاً ادامه جنگ تعریف کرد؛ مذاکره امروز باید نتیجه پیروزی و ایستادگی ملت ایران باشد.

عزیزی تأکید کرد: طرف مقابل باید بپذیرد که در میز مذاکره با کشوری قدرتمند و پیروز روبه‌رو است و اگر قرار باشد همان راهبردهای گذشته مبتنی بر تهدید، فشار و تحمیل دنبال شود، چنین رویکردی مورد پذیرش جمهوری اسلامی نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت تحولات مختلف، افزود: مواضع، دستورات و رهنمودهای رهبر انقلاب در مقاطع حساس، روشن، شفاف و تعیین‌کننده بوده و امروز نیز مسیر حرکت در میدان‌های مختلف با دقت دنبال می‌شود.

عزیزی در پایان مهم‌ترین توصیه خود به فعالان جهاد تبیین را پرهیز از نگاه تک‌بعدی به جنگ دانست و گفت: نباید تصور کنیم با پایان یک درگیری نظامی، میدان نبرد نیز پایان یافته است.

وی تصریح کرد: دشمن همزمان بر موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و ایجاد تحریک و تهدید تمرکز دارد و مقابله با این وضعیت، نیازمند حضور و نقش‌آفرینی همه بخش‌هاست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح، ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و مردم در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کردند، در جنگ اقتصادی نیز حضور و صبر مردم و مدیریت دقیق مسئولان اهمیت اساسی دارد.

عزیزی خاطرنشان کرد: امروز باید در میدان خدمت فعال‌تر، در عرصه دیپلماسی هوشیارتر و در حوزه تبیین آگاهانه‌تر عمل کنیم؛ جنگ را باید ترکیبی دید و همه ظرفیت‌های کشور را برای حفظ و تقویت موفقیت‌های به‌دست‌آمده به کار گرفت.