عزیزی: مقاومت ایران معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن تسلیم نخواهد شد و ملت ایران اجازه تعرض به تمامیت ارضی و فرهنگی کشور را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه «تسلیم، تجزیه و براندازی» سه هدف اصلی دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزود: مقاومت ملت ایران موجب شد این نقشه‌ها خنثی شود و دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

تنگه هرمز؛ خط قرمز جدید ایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح مدیریت تنگه هرمز، آن را یکی از مهم‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: در این طرح مقرر شده است هیچ کشور متخاصمی که در کنار کشورهایی قرار دارد که منابع ایران را بلوکه کرده‌اند، اجازه استفاده از تنگه هرمز را نداشته باشد.

عزیزی با بیان اینکه پس از ملی شدن صنعت نفت، طرح مدیریت تنگه هرمز یکی از بزرگترین افتخارات ملت ایران محسوب می‌شود، گفت: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران است.

وی همچنین با اشاره به خروج بیش از ۹ هزار نیروی آمریکایی از منطقه، گفت: کشورهای منطقه اگر به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند با تکیه بر آمریکا امنیت خود را تأمین کنند، نباید با محاسبات غلط برای خود هزینه ایجاد کنند.

«پیمان مکه» نباید به خطای محاسباتی منطقه تبدیل شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به «پیمان مکه» اظهار کرد: سه موضوع مهم شامل پیمان مکه، طرح مدیریت تنگه هرمز و کنوانسیون خزر در کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه به‌صورت جدی در حال رصد است و اقدامات لازم درباره آنها تدبیر شده است.

عزیزی با بیان اینکه پیمان مکه یک پیمان سیاسی است، افزود: کشورهای منطقه باید بدانند که تکیه بر آمریکا نمی‌تواند امنیت پایدار برای منطقه ایجاد کند.

وی ادامه داد: نگاه جمهوری اسلامی ایران به این پیمان بر اساس رفتارهایی است که از کشورهای منطقه مشاهده می‌شود و باید دید آیا این کشورها واقعاً به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود یا همچنان به دنبال تکیه بر قدرت‌های خارجی هستند.

دشمن از تمام ظرفیت خود علیه ایران استفاده کرد

عزیزی با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن از تهدید، تحریم، ترور و توطئه‌های فرهنگی و اجتماعی تا حمله مستقیم علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است، اما ملت ایران با تکیه بر خداوند و فرامین امامین انقلاب در برابر این اقدامات ایستادگی کرده است.

وی افزود: هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان نشان‌دهنده عصبانیت دشمن از مقاومت ملت ایران بود و دشمن پس از کنار زدن نیروهای نیابتی خود در منطقه، مستقیماً وارد جنگ با ملت ایران شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حمله به مدرسه میناب گفت: این سؤال جدی وجود دارد که دشمن با کدام اصول انسانی و قواعد جنگی به مدرسه‌ای مملو از دانش‌آموز و غیرنظامی حمله کرد؟ اگر دشمنان مرام انسانی و پایبندی به اصول اساسی جنگ داشتند، نباید چنین جنایتی رخ می‌داد.

ادبیات اروپا پس از پاسخ ایران تغییر کرد

عزیزی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران معادلات دشمن را برهم زد، گفت: وزرای خارجه سه کشور اصلی اروپایی در تماس با وزارت امور خارجه موضوع تسلیم را مطرح کرده بودند، اما پس از هدف قرار گرفتن پایگاه العدید توسط جمهوری اسلامی ایران، ادبیات آنها تغییر کرد.

وی افزود: پیروز جنگ ایران و دشمنان، ملت مسلمان ایران بود؛ چراکه ایستادگی مردم موجب شد برنامه‌های دشمن خنثی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به بازتاب مقاومت ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در جهان زبانزد شده و حتی ولادیمیر پوتین نیز در دیدار با وزیر امور خارجه ایران به مقاومت ملت ایران اشاره و مردم ایران را پیروز جنگ عنوان کرده است.

رسانه‌ها؛ ضلع مهم روایت مقاومت

عزیزی نقش رسانه‌ها در جنگ اخیر را مهم دانست و گفت: اگر رسانه‌ها، دیپلماسی و فرماندهان جنگ رشادت‌های ملت ایران را منعکس نمی‌کردند، جهان از این مقاومت و ایستادگی مطلع نمی‌شد.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه افزود: دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی در میان مردم است و رسانه‌ها باید در کنار پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، زمینه امیدآفرینی و تقویت روحیه جامعه را فراهم کنند.

طرح مقابله با نفوذ در راه صحن مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه از طرح مقابله با نفوذ به عنوان یکی دیگر از طرح‌های مهم مجلس نام برد و گفت: این طرح طی هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

عزیزی همچنین درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با جریان‌های تجزیه‌طلب گفت: جمهوری اسلامی ایران اجازه ایجاد فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه را نداده و گروه‌های تجزیه‌طلب پیش از هرگونه اقدام، با آنها برخورد و فعالیتشان متوقف شده است.

پرونده هسته‌ای؛ مذاکره سخت خواهد بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران گفت: موضوع هسته‌ای بسیار حائز اهمیت است و مذاکره درباره آن بسیار سخت خواهد بود.



عزیزی تأکید کرد: مسئله هسته‌ای یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد مطالبه مردم است و ورود آن به مذاکرات، موضوعی پیچیده و دشوار خواهد بود.



وی در پایان با تأکید بر اینکه تمامیت ارضی و فرهنگی ایران از خطوط قرمز ملت است، گفت: ملت ایران اجازه نخواهد داد دشمن حتی نگاه چپ به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.