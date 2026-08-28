به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهل سنت شیراز گفت: آنچه دشمنان را در برابر وحدت مسلمانان قرار داده، این است که انسجام امت اسلامی، آنان را از رسیدن به اهدافشان دور می‌کند.

وی با اشاره به تحولات غزه افزود: اگر امروز همه امت اسلام در کنار یکدیگر قرار داشتند، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست به این سادگی شمار زیادی از برادران و خواهران بی‌گناه اهل سنت را در غزه به شهادت برساند.

وحدت، ریشه در مکتب نبوی دارد

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وحدت ریشه در باورهای مکتب نبوی دارد، ادامه داد: همه مسلمانان برای حفظ و نجات مکتب اسلام باید نسبت به موضوع وحدت توجه ویژه داشته باشند.

عزیزی وحدت را فراتر از یک موضوع اعتقادی عنوان کرد و گفت: وحدت مسلمانان علاوه بر ضرورت اعتقادی، یک ضرورت شرعی، سیاسی و اجتماعی است و باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

آمریکا دشمن همه مسلمانان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات آمریکا در کشورهای اسلامی گفت: آمریکا همان‌گونه که با شیعه دشمنی دارد، با اهل سنت نیز دشمن است.

وی افزود: عملکرد آمریکا در افغانستان، غزه، لبنان و ایران و جنایت‌هایی که این کشور در مناطق مختلف مرتکب شده، نشان می‌دهد دشمنی آمریکا محدود به یک گروه یا مذهب نیست.

عزیزی همچنین بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات قومی و قبیله‌ای تأکید کرد و گفت: امروز باید با پرهیز از تعصبات قومی و قبیله‌ای، بیش از گذشته زمینه تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان را فراهم کنیم.

وحدت شیعه و سنی در فارس مشهود است

وی با اشاره به وضعیت وحدت میان مسلمانان در استان فارس اظهار کرد: با افتخار می‌توان گفت که به مدد حضور انسان‌های فرهیخته و شریف، وحدت میان مسلمانان در استان فارس به‌طور کامل مشهود است و این همبستگی باید بیش از گذشته تقویت شود.