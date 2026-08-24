سعید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،ضمن اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظارتی و نهاد قانون‌گذار، گفت: نظارت دقیق و هدفمند بر عملکرد دستگاه‌ها و نحوه تخصیص و مصرف منابع عمومی، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش زمینه‌های بروز بحران در حوزه‌های مختلف دارد.

وی افزود: در این دیدار، مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌ها و چالش‌های پیش‌روی استان فارس در حوزه‌های آب، اقتصاد و منابع مالی، انرژی و همچنین گلوگاه‌های اقتصادی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس با اشاره به بررسی موضوع خشکسالی و مدیریت منابع آب، ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین پایدار آب، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست، نحوه اجرای پروژه‌های زیرساختی و ضرورت نظارت بر تخصیص و هزینه‌کرد منابع در این بخش از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

غلامی با بیان اینکه مسائل اقتصادی و نحوه مدیریت منابع مالی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود، گفت: شفافیت در تخصیص اعتبارات و نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، از مهم‌ترین ابزارها برای ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها و جلوگیری از بروز آسیب‌های اقتصادی است.

وی افزود: امنیت انرژی و وضعیت زیرساخت‌های گاز و برق، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان، دیگر محور مورد بررسی در این دیدار بود و بر نقش نظارت در جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری در اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس ادامه داد: موضوع مدیریت و کنترل ورود و خروج کالا در گلوگاه‌های اقتصادی استان نیز با توجه به آثار آن بر اقتصاد داخلی و مسائل امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

غلامی با تأکید بر ضرورت پیوند مؤثر میان نتایج فعالیت‌های نظارتی و فرآیند قانون‌گذاری، تصریح کرد: گزارش‌ها و یافته‌های تخصصی دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در کنار ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی، به تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌هایی مؤثرتر برای رفع مشکلات و پیشگیری از آسیب‌ها منجر شود.

وی گفت: این هم‌افزایی، علاوه بر افزایش اثربخشی نظارت، زمینه توجه دقیق‌تر به مسائل و اولویت‌های راهبردی استان فارس و پیگیری آن‌ها در سطح ملی را فراهم خواهد کرد.