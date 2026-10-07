به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران مازندران با اشاره به ضرورت ارتقای هماهنگی میان مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: شهرداری‌ها در شرایط دشوار اخیر در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی، پشتیبانی و مدیریت شهری عملکرد قابل توجهی داشته‌اند، اما برای رفع برخی چالش‌ها نیازمند جدیت و انسجام بیشتری هستند.

وی یکی از مطالبات جدی از شهرداری‌ها را پاسخ‌گویی منظم به مکاتبات دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: بیش از ۶۰ شهرداری در استان فعالیت دارند، اما در برخی موارد تنها شمار محدودی از شهرداری‌ها پاسخ مکاتبات استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط را ارائه کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: این مکاتبات صرفاً با هدف انجام امور اداری انجام نمی‌شود، بلکه اطلاعات ارائه‌شده از سوی شهرداری‌ها در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری استان و دفاع از ظرفیت‌های مازندران در سطح ملی مؤثر است.

دادبود با اشاره به نحوه ارزیابی پرداخت اضافه‌کار و رفاهیات شهرداران، تصریح کرد: این پرداخت‌ها بر مبنای شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و میزان پاسخ‌گویی به مکاتبات و اجرای مأموریت‌های محوله نیز در این ارزیابی‌ها لحاظ خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی شهرداری‌ها با استانداری در تعامل با اداره‌کل راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با این حوزه باید از مسیر استانداری پیگیری شود و جایگاه استانداری در فرآیند تصمیم‌گیری و هماهنگی نباید نادیده گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در ادامه با اشاره به آسیب‌پذیری برخی مناطق استان در برابر حوادث طبیعی، اظهار کرد: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت بیمه، ساختمان‌ها و مناطق پرخطر را تحت پوشش قرار داد تا در زمان وقوع حوادث، بخشی از خسارت‌های واردشده جبران شود.

وی افزود: شهرداری‌ها باید با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و مناطق در معرض خطر، زمینه توسعه بیمه تکمیلی ساختمان‌ها را فراهم کنند؛ این ظرفیت به‌ویژه در بافت‌های فرسوده و مناطق سیل‌خیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دادبود همچنین بر ضرورت تقویت تفکیک زباله از مبدأ تأکید کرد و گفت: مدیریت پسماند باید در شمار اولویت‌های اصلی شهرداری‌ها قرار گیرد و از هفته آینده تیم‌های سازمان مدیریت پسماند، وضعیت جمع‌آوری و ساماندهی پسماند را در داخل و خارج شهرها بررسی و گزارش خواهند کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند بیان کرد: الگوهای جدید تأمین منابع در این حوزه در حال بررسی است و تجربه برخی استان‌ها در استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و سایت‌های مرکزی پذیرش پسماند می‌تواند برای مازندران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

شهرداری‌ها به سمت انرژی‌های جایگزین حرکت کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای شرایط مختلف، گفت: سناریوهای لازم برای وضعیت‌های گوناگون تدوین و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است و شهرداری‌ها نیز باید برای ساختمان‌های اداری، مراکز مهم و تأسیسات خود تمهیدات لازم برای استفاده از منابع جایگزین انرژی را پیش‌بینی کنند.

دادبود توسعه انرژی خورشیدی را یکی از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: اقدامات انجام‌شده در زمینه نصب پنل‌های خورشیدی در شهرهای استان کافی نیست و شهرداری‌ها باید با جدیت بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند.

وی درباره وضعیت تصادفات درون‌شهری نیز گفت: طی شش‌ماهه نخست امسال، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی درون‌شهری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌ونیم درصد کاهش یافته است.

دادبود تأکید کرد: این روند باید با اجرای اقدامات مؤثر و کم‌هزینه در زمینه مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی معابر و اجرای طرح‌های پیشگیرانه ادامه پیدا کند.

آغاز مطالعات جامع حمل‌ونقل ریلی مازندران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز مطالعات طرح جامع راه و حمل‌ونقل ریلی استان خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار، مطالعه‌ای جامع برای بررسی و توسعه حمل‌ونقل ریلی درون‌استانی و برون‌استانی مازندران در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: اجرای این مطالعات می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم کند..