به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو برهانی عصر چهارشنبه در مراسم روز کردکوی اظهار کرد: شهروندان کردکوی در حوزه فرهنگ، ادب و هنر دارای پیشینه‌ای ارزشمند هستند و گویش‌های شیرین منطقه نیز بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

وی افزود: این سرمایه‌های ارزشمند حاصل میراثی است که نیاکان ما نسل به نسل به ما منتقل کرده‌اند و امروز وظیفه همه ماست که از آنها پاسداری، حفاظت و برای انتقال این داشته‌های فرهنگی به نسل‌های آینده تلاش کنیم.

فرماندار کردکوی با اشاره به اهمیت برنامه‌های فرهنگی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی است تا هویت جمعی خود را مرور کنیم و زمینه تقویت همدلی و انسجام میان شهروندان را فراهم آوریم.

وی ادامه داد: فعالان حوزه فرهنگ، ادب و هنر می‌توانند محور این حرکت باشند و با حضور و فعالیت بیشتر، زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.

برهانی با تأکید بر نقش مردم در مسیر توسعه شهرستان گفت: توسعه شهر بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود و برای پیشرفت کردکوی باید از ظرفیت همه افراد دلسوز و علاقه‌مند استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و ادبی کردکوی خاطرنشان کرد: این شهرستان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و علمی، چهره‌های برجسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشته و معرفی و حفظ این ظرفیت‌ها می‌تواند به پویایی بیشتر شهرستان کمک کند.

فرماندار کردکوی فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر سرمایه‌های مهم جامعه دانست و گفت: فرهنگ شهادت جایگاه ویژه‌ای در میان سایر ظرفیت‌های فرهنگی دارد و پاسداشت یاد و راه شهدا، بخشی از مسئولیت جمعی ما در قبال کشور و نسل‌های آینده است.

وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، به نوعی در مسیر پاسداشت خون شهدا و حفظ ارزش‌های کشور نقش دارند و برای پیشرفت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند.

برهانی اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی با وجود شرایط و دشواری‌های موجود، اقدامی ارزشمند است و حضور و مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که جامعه نسبت به فرهنگ و هویت خود علاقه‌مند است.

فرماندار کردکوی تأکید کرد: همه ما باید در کنار یکدیگر برای حفظ سرمایه‌های فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های شهرستان تلاش کنیم و با همدلی بیشتر، زمینه پویایی و توسعه کردکوی را فراهم آوریم.