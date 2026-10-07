به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جرجانی عصر چهارشنبه در مراسم روز کردکوی اظهار کرد: اجرای پروژه‌های شهری باید بر اساس برنامه و با هدف مشخص دنبال شود و در این مسیر، همکاری و تعامل میان شهرداری و شورای شهر اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: ارتباط و همراهی شکل‌گرفته میان شهرداری و شورای اسلامی شهر موجب شده است زمینه اجرای طرح‌های مختلف در کردکوی فراهم شود و پروژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شوند.

اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه فضای شهری

شهردار کردکوی با اشاره به برخی پروژه‌های در دست اجرا گفت: موضوع آسفالت معابر از جمله اقداماتی است که در برنامه مدیریت شهری قرار دارد و در کنار آن، طرح‌های مرتبط با توسعه فضاهای شهری و احداث پارک جنگلی نیز پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد یک ورودی مناسب و ماندگار برای شهر کردکوی است؛ ورودی‌ای که بتواند هویت، پیشینه و ویژگی‌های این شهر را به شهروندان و مسافران معرفی کند.

جرجانی با اشاره به ایده ایجاد نمادهایی با محوریت شخصیت‌های ملی و حماسی گفت: استفاده از نمادهایی مانند سردار شهید سلیمانی می‌تواند در طراحی و هویت‌بخشی به ورودی شهر مورد توجه قرار گیرد.

تلاش برای ارتقای چهره شهری کردکوی

شهردار کردکوی خاطرنشان کرد: مجموعه طرح‌هایی که در حوزه عمران، فضای سبز و ورودی شهر دنبال می‌شود، باید در یک چارچوب منسجم قرار گیرد تا ضمن ارتقای سیمای شهری، هویت و ظرفیت‌های کردکوی نیز بیشتر دیده شود.

وی با قدردانی از همراهی مدیران و اعضای شورای شهر گفت: رسیدن پروژه‌ها به این مرحله حاصل تلاش و همکاری مجموعه‌های مختلف بوده و این همراهی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های دیگر را نیز هموار کند.

جرجانی تأکید کرد: مدیریت شهری کردکوی تلاش می‌کند با تداوم این همکاری‌ها، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به مرحله اجرا برساند و اقدامات عمرانی و توسعه‌ای شهر را با جدیت دنبال کند.