شناخت کافی از تیم استقلال داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام امروز چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص تعطیلات یک ماهه فیفا دی افزود: به نظر می رسد که این فرصت بهترین زمان برای بازیکنان مصدوم بود که بر این اساس روی تمرینات بدنی بازیکنان کار کردیم و حتی هاشم نژاد به احتمال زیاد در بازی فردا حضور داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تاکید کرد: انتظارم از هواداران تیم تراکتور این موضوع است که شرایط تیم را درک کنند چرا که نمی توانم سلامتی بازیکن را به خطر بیاندازم لذا باید تا نیم فصل منتظر باشیم تا بازیکن مورد نیاز جذب شود.

نکونام یادآور شد: برای برد نیاز به بازیکن خلاق و گلزن داریم و بازیکن خلاق یعنی مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد و دیگر بازیکنان تیم که باید در اختیار داشته باشیم.

گفتنی است، بدلیل تاخیر پروازی تیم استقلال سرمربی تیم مهمان نتوانست در نشست خبری حاضر شود.