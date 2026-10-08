تساوی سرسختانه تراکتور در مصاف با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و استقلال از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پنجشنبه شانزدهم مهر ماه با حضور نزدیک به چهل هزار تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

دقیقه ۱۴ بازی نفوذ اسماعیل قلی زاده بازیکن استقلال را مدافع تراکتور مهار کرد.

دقیقه ۱۶ پاس امیرحسین حسین زاده به شهریار مغانلو را دروازه بان استقلال دفع کرد.

دقیقه ۲۰ شوت سید مهدی حسینی با اختلاف کم به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸ سعید سحرخیزان از اشتباه خط دفاعی تراکتور استفاده کرده و گل نخست بازی را برای استقلال بدست آورد.

دقیقه ۳۲ شوت اسماعیلی فر با اختلاف اندک از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

در نهایت نیمه نخست با شکست یک بر صفر میزبان خاتمه یافت.

با شروع نیمه دوم شاگردان نکونام بازی سرعتی را در دستور کار داشتند و چندین موقعیت را بدست آوردند که نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند.

دقیقه ۶۲ بازی شوت محکم فرشاد فرجی به تور بیرونی دروازه استقلال برخورد کرد.

دقیقه ۶۹ بازی تیبور هالیلوویچ بازی را به تساوی کشید که در ادامه داور میدان با بازدید var گل را مردود اعلام کرد.

دقیقه ۷۳ سید مهدی حسینی گل تساوی را برای تراکتور رقم زد.

نهایتا بازی با تشاوی یک بر یک به پایان رسید.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل زاده، سید مهدی حسینی، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری(میلاد زکی پور)، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیر حسین حسین زاده

ترکیب استقلال

صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی(محمد حسین اسلامی)، امیرمحمد رزاقی نیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی، حبیب فرعباسی و اسماعیل قلی زاده(روزبه چشمی)

قضاوت این بازی را سید وحید کاظمی، فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی، فرهاد امینی و محمدرضا فلاح به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی ایگور پانادیچ مربی دروازه بانان تراکتور, محمد دانشگر،تومیسلاو از تیم تراکتور و صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی از تیم استقلال کارت زرد دریافت کردند.

از حواشی بازی تراکتور و استقلال می توان به اجرای برنامه های فرهنگی و همچنین اجرای سرود محلی قبل از شروع بازی، تجلیل از کارکنان فراجا بمناسبت هفته نیروی انتظامی و روشن کردن دودزا قرمز رنگ توسط هواداران تراکتور اشاره کرد.