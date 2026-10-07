اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال و تراکتور از هفته هشتم لیگ برتر گفت: جدال دو تیم قدیمی و ریشه دار لیگ همیشه جذاب و دیدنی و پر تماشاگر بوده و هواداران دو تیم بی صبرانه منتظر هستند تا ببینند تیم محبوبشان برابر حریف چه نتیجه ای را کسب خواهد کرد.

وی ادامه داد: بازی در تبریز برگزار خواهد شد تا تراکتور با بودن هوداران پرشور خود تلاش بیشتری برای پیروزی داشته باشد. استقلال هم می‌داند باید مراقب جو ورزشگاه و فشار هواداران باشد. دو تیم می‌دانند که تساوی گره کار آنها را باز نخواهد کرد. بنابراین می‌جنگند تا بتوانند به سه امتیاز بازی دست پیدا کنند چون اگر سه امتیاز را از دست بدهند موقعیت آنها در جدول به خطر خواهد افتاد و رقبا را سایه به سایه کنار خود خواهند دید.

سهراب عملکرد خوبی داشته است

وی در خصوص شرایط استقلال با سهراب بختیاری زاده گفت: سهراب در طول یکی دو سال گذشته دو بار در سخت ترین شرایط سرمربی آبی پوشان شد و نتایج خوبی هم کسب کرد. او کاملا از استقلال شناخت پیدا کرد اما درست زمانی از ابتدا سرمربی آبی پوشان شد که پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها بسته بود و تیم نمی‌توانست بازیکن جدید به خدمت بگیرد ضمن اینکه چند مهره خود را هم از دست داد.

وی ادامه داد: بختیاری زاده در این شرایط سخت از داشته های خود به خوبی استفاده کرده و توانسته هم در لیگ برتر و هم لیگ نخبگان نتایج خوبی بگیرد. ۷ بازی بدون شکست و تنها یک گل خورده نشان از تلاش کادر فنی و هماهنگی بازیکنان است که توانسته اند بازی های خوبی از خود ارائه دهند تا در جمع مدعیان قهرمانی باشند.

این پیشکسوت ادامه داد: بختیاری زاده با آرامش و بدور از حاشیه کار خود را انجام می‌دهد و یکی از دلایل موفقیت او دور بودن از حاشیه و تمرکز برروی موفقیت تیم است. او ارتباط خوبی با بازیکنان دارد و هواداران هم از او حمایت می‌کنند و این ارتباط و حمایت می‌تواند استقلال را به قهرمانی هم برساند.

ساختار دفاعی استقلال تغییر کرد

کارشناس فوتبال با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال در هفته های اخیر گفت: بر عکس فصل گذشته امسال استقلال ساختار دفاعی خوبی را به وجود آورده است. مدافعان به بلوغ فکری و درک متقابل و هماهنگی کامل دست پیدا کرده و شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کرده اند. در گذشته استقلال گل های بدی را بخاطر ناهماهنگی مدافعان دریافت می‌کرد ولی در فصل جدید تنها یک بار دروازه اش باز شده. البته نباید از عملکرد خوب فرعباسی هم به راحتی بگذریم که تنها یک بار دروازه اش باز شده. در مجموع ساختار دفاعی استقلال شکل درستی پیدا کرده و به نقطه امید تیم تبدیل شده است.

استقلال می‌تواند برنده باشد

حاجیلو در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال می‌تواند برنده جدال حساس با تراکتور باشد اگر نکاتی که سرمربی یادآوری می‌کند را به خوبی در زمین اجرا کند. تحت تاثیر فشار هواداران قرار نگیرند و با آرامش بازی کنند. بی دلیل وارد حاشیه نشوند و تمام تمرکزشان برروی بازی باشد تا بتوانند برنده از زمین خارج شوند. استقلال باید بدون اشتباه بازی کند و از فرصت‌ها و موقعیت هایی که بدست می‌آورد نهایت استفاده را ببرند تا بتواند به سه امتیاز حساس این دیدار دست پیدا کند.

تراکتور پر مهره و خطرناک است

وی در خصوص تراکتور تاکید کرد: تراکتور یک تیم قابل احترام است. نکونام با تراکتور نتایج خوبی کسب کرده و حالا یکی از مدعیان قهرمانی است. تراکتور بازیکنان با کیفیتی دارد که می‌توانند برای هر تیمی دردسر ساز شوند. با توجه به یارگیری خوب تراکتور و عدم یار گیری استقلال باید شاهد یک جدال نابرابر باشیم ولی در مجموع اعتقاد دارم دوتیم در هر شرایطی باشند بازی زیبایی را ارائه خواهند کرد و امیدواریم این دیدار با گل های زیاد همراه باشد تا علاقمندان به فوتبال از تماشای این دیدار لذت ببرند.

تفکرات سهراب و جواد به نفع کدام یک خواهد بود

حاجیلو در خصوص جدال دو سرمربی استقلالی و محبوب هواداران گفت: نکونام و بختیاری زاده دو بازیکن خوشنام استقلال در سال‌های پیش بوده اند و حالا امروز باید در لباس مربیگری رودرروی هم قرار بگیرند. این دیدار برای هردو آنها یک شطرنج است که هر کدام از مهره های خود بهتر استفاده کنند حریف را کیش و مات خواهند کرد. دو آبی پوش سابق به دنبال برد مقابل یکدیگر هستند و باید دید تفکر کدام یک از دو مربی بر تفکر دیگری غلبه خواهد کرد و می‌تواند برنده و صاحب سه امتیاز این بازی حساس شود.