کشف زمین خواری ۲۲۵ میلیاردی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت گزارشی درباره تصرف غیرقانونی اراضی دولتی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اخذ مجوز قضایی، فرد متهم را که اقدام به تصرف یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در یکی از روستاهای شهرستان یزد کرده بود، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این اراضی را ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند و پس از رفع تصرف، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.