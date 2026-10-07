  1. استانها
  2. یزد
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

کشف زمین خواری ۲۲۵ میلیاردی در یزد

کشف زمین خواری ۲۲۵ میلیاردی در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از رفع تصرف یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال در شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت گزارشی درباره تصرف غیرقانونی اراضی دولتی، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با اخذ مجوز قضایی، فرد متهم را که اقدام به تصرف یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در یکی از روستاهای شهرستان یزد کرده بود، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این اراضی را ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند و پس از رفع تصرف، متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6970703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها