مدرسه شهر؛ الگویی برای پیوند مدرسه و محله

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جلسه پرسش و پاسخ طراحی مفهومی «مدرسه شهر» در منطقه ۲۰ با حضور یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، علی شیرزاده، معاون فنی و عمران سازمان نوسازی مدارس استان تهران و جمعی از شرکت‌کنندگان برگزار شد.

یاسر جعفری در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد کالبدی و عملکردی مدارس اظهار کرد: در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقدیم رویکرد نوین به مدرسه باید به‌گونه‌ای باشد که «کالبد» و «نرم‌افزار» در کنار یکدیگر دیده شوند و طراحی فضا متناسب با نوع فعالیت‌ها و نیازهای آموزشی و اجتماعی شکل بگیرد.

وی افزود: مدرسه نباید صرفاً به کلاس‌های درس و فضاهای آموزشی محدود شود، بلکه باید ظرفیت‌های پیرامونی و نیازهای محله نیز در طراحی آن مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، محله‌محوری را یکی از مؤلفه‌های اصلی این رویکرد دانست و گفت: مدرسه باید با کاربری‌های خدماتی محله پیوند داشته باشد و در ساختار محله نقش ایفا کند؛ بنابراین نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک کاربری آموزشی مستقل تعریف کرد.

جعفری ادامه داد: در این نگاه، مدرسه با محله تعامل دارد و بخشی از ظرفیت‌های اجتماعی و خدماتی آن را شکل می‌دهد؛ از این رو، طراحی مدرسه باید از ابتدا با توجه به ارتباط آن با محیط پیرامون انجام شود.

وی همچنین توجه به ظرفیت‌های زیرساختی مدرسه در شرایط عادی و بحران را ضروری دانست و اظهار کرد: فضاهایی مانند پارکینگ و پناهگاه می‌توانند به نحوی طراحی شوند که در شرایط عادی مورد استفاده ساکنان محله قرار گیرند و در زمان بحران نیز به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های پدافند غیرعامل مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تأکید بر اینکه هدف، شکل‌گیری یک الگوی جدید آموزشی است، گفت: ما به دنبال ایجاد یک اکوسیستم جدید آموزشی هستیم که در آن مدرسه با محله کار کند و میان فضای آموزشی و محیط پیرامون آن ارتباطی دوسویه شکل بگیرد.

جعفری در پایان تأکید کرد: نرم‌افزار مدرسه نمی‌تواند جدا از کالبد آن تعریف شود؛ نوع فعالیت‌ها، روابط اجتماعی و نیازهای آموزشی باید از ابتدا در طراحی فضا دیده شود تا کالبد مدرسه بتواند پاسخگوی این نیازها باشد.

گفتنی است پیش از این نیز جلسه بررسی برنامه طراحی مفهومی «مدرسه شهر (منطقه ۲۰)؛ مجموعه آموزشی محله با رویکرد تعاملی و آینده‌محور» با حضور اعضای هیأت داوران برگزار و تصمیمات لازم درباره چارچوب و برنامه این طرح اتخاذ شده بود.