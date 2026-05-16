به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته فنی اصلاحیه مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران به ریاست یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران و با حضور اعضای این کمیته برگزار شد. در این نشست، آخرین بازنگریهای انجامشده در شاخصها و معیارهای مرتبط با ساختمان سبز و معماری پایدار بررسی و درباره سازوکارهای اجرایی، نحوه ارزیابی پروژهها و الزامات ورود این موضوع به مرحله اجرا، بحث و تبادل نظر شد.
یاسر جعفری در این جلسه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت ساختوساز در پایتخت و همزمانی این برنامه با آغاز سال ساختوساز ۱۴۰۵، اظهار کرد: در فرآیند تدوین شاخصهای ساختمان سبز و پایدار، مجموعهای از ضوابط و الزامات تخصصی، تجربیات موفق جهانی و همچنین شرایط و اقتضائات بومی شهر تهران بهصورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، در این مسیر تلاش شده است تا ضمن بهرهگیری از استانداردهای روز، چارچوبی متناسب با نیازهای اجرایی و واقعیات ساختوساز در تهران طراحی شود.
جعفری افزود: در همین راستا، ساختارها، دستورالعملها و چکلیستهای لازم نیز تهیه شده و اکنون بستر کارشناسی مناسبی برای ورود این موضوع به مرحله رسمی و اجرایی فراهم است. جعفری با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله تدوین و ورود به مرحله اقدام عملی، تصریح کرد: اکنون لازم است این چارچوبها رسمیت پیدا کنند تا پروندهها وارد چرخه بررسی شوند و زمینه برای اجرای عملیاتی ساختمان سبز در شهر تهران فراهم شود.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه شهرسازی و معماری، بر ضرورت سادهسازی روند بررسی پروندهها در حوزه صدور پروانه ساختمانی تأکید کرد و گفت: رویکرد شهرداری تهران، کاهش زمان و تسهیل فرآیند صدور پروانه است؛ از این رو، بررسی شاخصهای ساختمان سبز نباید به یک گره اجرایی یا مرحلهای پیچیده و زمانبر در این فرآیند تبدیل شود. به گفته وی، طراحی سازوکارهای مرتبط با ارزیابی ساختمان سبز باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ دقت و استانداردهای تخصصی، از ایجاد بروکراسی مضاعف برای متقاضیان جلوگیری کند.
جعفری همچنین از تعیین ۹ شاخص برای سطحبندی و امتیازدهی ساختمانهای سبز خبر داد و اظهار کرد: این شاخصها در سه دسته اصلی تعریف شدهاند و در سه مرحله صدور پروانه، ساخت و بهرهبرداری مورد ارزیابی قرار میگیرند. وی افزود: برای آنکه فرآیند ارزیابی از دقت، شفافیت و سرعت بیشتری برخوردار باشد، پیشنهاد شده است بررسی این شاخصها از طریق فرآیند مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) انجام شود؛ رویکردی که میتواند به نظاممند شدن ارزیابیها و کاهش خطاهای اجرایی کمک کند.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پایان با تأکید بر عزم مدیریت شهری برای تحقق این برنامه، خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما این است که سال ۱۴۰۵، سال آغاز اجرای ساختمانهای سبز در شهر تهران باشد؛ موضوعی که میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت محیط شهری، بهبود بهرهوری انرژی، توجه بیشتر به ملاحظات زیستمحیطی و حرکت به سوی توسعه پایدار در پایتخت به شمار آید.
بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه، استفاده از BIM در فرآیند بررسی و ارزیابی ساختمان سبز و همچنین شاخصهای پیشنهادی مطرحشده، به تأیید اعضای کمیته رسید.
