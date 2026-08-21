مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آیین خشت‌گذاری ۱۰ مدرسه با محوریت معماری تعاملی و آینده‌نگر که به زودی در تهران انجام می شود، این همکاری را نمادی از انسجام و همکاری میان دولت و شهرداری تهران در مسیر خدمت‌رسانی حداکثری به مردم و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شهر عنوان کرد.

محمدخانی با تأکید بر اهمیت ساختن آینده به دست نسل دانش آموز ، افزود: برای تحقق این هدف شهرداری تهران با تمام ظرفیت در کنار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید مدیریت شهری در طراحی مدارس، تبدیل این فضاها از ساختمان‌هایی صرفاً آموزشی به مجموعه‌هایی برای یادگیری، تعامل اجتماعی، ورزش، فرهنگ و ارائه خدمات محله‌ای است. گفت: مدرسه فقط محلی برای آموزش نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری شخصیت، مهارت و آینده فرزندان این سرزمین است؛ از همین رو در طراحی مدارس جدید تهران تلاش شده است نگاه به مدرسه، نگاهی آینده‌نگر و متناسب با نیازهای نسل جدید باشد.

محمدخانی ادامه داد: طرح معماری مدارس تهران وارد مرحله طراحی نمونه‌های مشخص شده است و در این رویکرد، مدرسه به‌عنوان بخشی از ساختار اجتماعی محله دیده می‌شود؛ به این معنا که این فضاها علاوه بر کارکرد آموزشی، می‌توانند در ساعات مختلف روز میزبان فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی محله باشند.

شناسایی ۸۰ زمین برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامه تأمین زیرساخت‌های آموزشی شهر گفت: تاکنون ۸۰ زمین پیشنهادی برای اجرای طرح مدارس شناسایی شده و در مرحله نخست، ظرفیت تعدادی از این زمین‌ها در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته خشت‌گذاری ۱۰ مدرسه با محوریت معماری تعاملی و آینده‌نگر روز شنبه انجام می‌شود.

وی یادآور شد: انتخاب زمین‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون کمبود سرانه آموزشی، فاصله از فضاهای آموزشی موجود، شرایط زمین و تناسب آن با بافت پیرامونی انجام شده است تا ساخت مدارس جدید بیشترین اثرگذاری را در محله‌های هدف داشته باشد.

محمدخانی تأکید کرد: در طراحی این مدارس، ارتباط با بافت محلی، هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، نور و رنگ، چیدمان تعاملی، روش‌های نوین یادگیری، هوش مصنوعی، معماری پایدار و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است.