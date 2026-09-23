نسخه جدید شهرداری برای مدارس آینده تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، یاسر جعفری گفت: نقش مدیریت شهری در موضوع مدرسه صرفا به ساخت یک بنا محدود نمیشود، بلکه کیفیت طراحی، نحوه استقرار مدرسه در بافت شهری، ارتباط آن با محله و امکان انطباق ساختمان با نیازهای آینده، همگی بخشی از موضوعاتی است که باید در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به چارچوب مفهومی طراحی «مدرسه شهر» اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی این است که الگوی فضایی مدرسه متناسب با تحولات آموزشی تغییر کند. در الگوی سنتی، بخش عمده فعالیت آموزشی در کلاسهای ثابت اتفاق میافتد، اما در مدرسه آینده، یادگیری میتواند در فضاهای مختلف و متناسب با نوع فعالیت شکل بگیرد. بنابراین در طراحی، فضاهای تمرکز، کار گروهی، خلاقیت، گفتوگو، ساخت و تجربه در کنار کلاسهای آموزشی دیده میشوند.
جعفری افزود: از نگاه مدیریت شهری، نکته مهم این است که مدرسه بهعنوان یک عنصر منفصل از شهر طراحی نشود. محل استقرار، نحوه دسترسی، ارتباط با فضاهای عمومی و ظرفیت استفاده از برخی فضاها در خارج از ساعات آموزشی، میتواند مدرسه را به بخشی فعال از محله تبدیل کند.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ادامه داد: بر همین اساس، در «مدرسه شهر» موضوع چندعملکردی بودن اهمیت پیدا میکند. کتابخانه، سالنهای چندمنظوره، کارگاهها، فضاهای ورزشی و برخی فضاهای باز میتوانند در زمانهایی خارج از ساعات رسمی مدرسه برای فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع هم به بهرهوری بیشتر از زیرساختهای شهری کمک میکند و هم پیوند مدرسه و محله را تقویت خواهد کرد.
جعفری، انعطافپذیری را یکی دیگر از اصول مهم این رویکرد دانست و گفت: وقتی یک ساختمان آموزشی برای سالهای طولانی مورد استفاده قرار میگیرد، نمیتوان آن را به یک شیوه آموزشی مشخص محدود کرد. فضا باید قابلیت تغییر چیدمان، بازتنظیم و استفاده با کارکردهای مختلف را داشته باشد تا بتواند خود را با تغییر روشهای آموزشی و نیازهای نسلهای آینده تطبیق دهد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان اظهار کرد: طراحی مدرسه باید امکان استفاده از فضاهای متنوع را فراهم کند؛ از محیطهای آرام و کمتحریک برای تمرکز گرفته تا فضاهایی برای حرکت، تعامل و فعالیت گروهی. بنابراین کیفیت معماری مدرسه فقط به ظاهر ساختمان یا تعداد فضاهای آن وابسته نیست، بلکه به میزان پاسخگویی آن به کاربران مختلف بستگی دارد.
جعفری همچنین فناوری و هوش مصنوعی را از عوامل مؤثر بر معماری مدارس آینده عنوان کرد و افزود: زیرساخت فناوری باید از ابتدا در طراحی دیده شود و مدرسه امکان بهروزرسانی تجهیزات و استفاده از شیوههای جدید آموزش را داشته باشد. از این منظر، معماری باید به جای ایجاد یک ساختمان ثابت، بستری قابل انطباق برای تغییرات آینده فراهم کند.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، پایداری را نیز یکی از ارکان طراحی مدرسه آینده دانست و گفت: مدرسه پایدار فقط مدرسهای نیست که مصرف انرژی کمتری داشته باشد. دوام مصالح، سهولت نگهداری، استفاده از نور و تهویه طبیعی، امکان تغییرپذیری فضاها و توجه به هزینههای بهرهبرداری، همگی باید از ابتدا در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت نباید به معنای قطع ارتباط مدرسه با محیط پیرامون باشد، افزود: میتوان با استفاده از ورودیهای خوانا، دسترسیهای کنترلشده و مرزهای شفاف، هم امنیت دانشآموزان را تأمین کرد و هم امکان ارتباط منطقی مدرسه با محله را حفظ کرد. این همان نقطهای است که معماری مدرسه با برنامهریزی شهری پیوند پیدا میکند.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد «مدرسه شهر» در واقع تلاشی برای بازتعریف جایگاه مدرسه در شهر است. از منظر شهرداری تهران، مدرسه باید علاوه بر پاسخگویی به نیاز آموزشی، بخشی از زیرساخت اجتماعی محله و یک فضای شهری قابل استفاده و تطبیقپذیر باشد؛ فضایی که در آن یادگیری، اجتماع و شهر در کنار یکدیگر قرار میگیرند و معماری بتواند خود را با آینده شهر و نسلهای آینده هماهنگ کند.
نظر شما