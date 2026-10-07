اختلال موقتی در پروازهای اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: بررسی آخرین برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می دهد که طی امروز و فردا (چهارشنبه و پنجشنبه)، از شدت ناپایداری‌ها در سطح استان کاسته خواهد شد؛ با این وجود، احتمال رخداد بارش‌های پراکنده و خفیف، به‌ویژه در نیمه شرقی استان همچنان دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین در برخی ساعات، به‌ویژه در صبح و عصر، کاهش ارتفاع کف ابر و پدیده مه، احتمال اختلال موقتی در پروازهای فرودگاه اردبیل را به همراه خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از نظر دمایی نیز تا روز جمعه تغییرات قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود، اما از روز شنبه شاهد روند کاهشی دما خواهیم بود. با ورود یک موج بارشی جدید از ظهر جمعه تا صبح یکشنبه، شاهد فعالیت گسترده این سامانه در سطح استان خواهیم بود.

کوهی ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و وقوع رعد و برق، مخاطراتی همچون آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.همچنین در مدت فعالیت این سامانه، پدیده مه و کاهش دید افقی نیز مورد انتظار است. از روز یکشنبه جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.