به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد دمای هوا در نقاط مختلف استان طی روز چهارشنبه نوسان قابل توجهی داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد دمای هوا در نقاط مختلف استان طی روز چهارشنبه نوسان قابل توجهی داشته است.

در این مدت، پس از آق‌قلا، هاشم‌آباد با ۳۴.۱ درجه و گرگان با ۳۳.۱ درجه سلسیوس از دیگر مناطق گرم استان بودند. بندرگز نیز بیشینه دمای ۳۲.۹ درجه را ثبت کرد.

در مقابل، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سلسیوس، پس از علی‌آباد، یکی از خنک‌ترین نقاط استان گزارش شد. چاتال نیز کمینه دمای ۱۵.۵ درجه را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای گنبد ۳۱.۵، کلاله ۳۱.۴، مینودشت ۳۱.۱، بندرترکمن ۳۲.۲، کارکنده ۳۱.۷، انبارالوم ۳۱.۳، اینچه‌برون ۳۱.۴ و مراوه‌تپه ۲۷.۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.

همچنین دمای هوا در گرگان بین ۱۷ تا ۳۳.۱ درجه، علی‌آباد بین ۱۶.۹ تا ۳۱.۱ درجه و تنگراه بین ۱۳.۷ تا ۳۲.۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.

در این مدت، پس از آق‌قلا، هاشم‌آباد با ۳۴.۱ درجه و گرگان با ۳۳.۱ درجه سلسیوس از دیگر مناطق گرم استان بودند. بندرگز نیز بیشینه دمای ۳۲.۹ درجه را ثبت کرد.

در مقابل، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سلسیوس، پس از علی‌آباد، یکی از خنک‌ترین نقاط استان گزارش شد. چاتال نیز کمینه دمای ۱۵.۵ درجه را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای گنبد ۳۱.۵، کلاله ۳۱.۴، مینودشت ۳۱.۱، بندرترکمن ۳۲.۲، کارکنده ۳۱.۷، انبارالوم ۳۱.۳، اینچه‌برون ۳۱.۴ و مراوه‌تپه ۲۷.۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.

همچنین دمای هوا در گرگان بین ۱۷ تا ۳۳.۱ درجه، علی‌آباد بین ۱۶.۹ تا ۳۱.۱ درجه و تنگراه بین ۱۳.۷ تا ۳۲.۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.