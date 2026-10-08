گلستان در انتظار موج تازه بارشی؛ رگبار و رعدوبرق از شنبه

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا جوی پایدار در بیشتر نقاط استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: از فردا شب با عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، به‌تدریج شرایط برای افزایش ابر و بروز ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: پیامد این ناپایداری‌ها، بارش‌های پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات مه‌آلودگی خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

جعفری با اشاره به تقویت فعالیت سامانه بارشی از عصر شنبه گفت: از این زمان بر شدت ناپایداری‌ها افزوده می‌شود و در بیشتر نقاط استان رگبار و رعدوبرق، مه و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی تا ظهر یکشنبه در گلستان ادامه خواهد داشت و طی این مدت فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان با شدت و ضعف همراه خواهد بود.