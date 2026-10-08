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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۱

گلستان در انتظار موج تازه بارشی؛ رگبار و رعدوبرق از شنبه

گلستان در انتظار موج تازه بارشی؛ رگبار و رعدوبرق از شنبه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای پایدار در استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: از شنبه عصر با تقویت ناپایداری‌ها، بیشتر نقاط گلستان شاهد رگبار، رعدوبرق، مه و وزش باد خواهد بود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا جوی پایدار در بیشتر نقاط استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: از فردا شب با عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، به‌تدریج شرایط برای افزایش ابر و بروز ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: پیامد این ناپایداری‌ها، بارش‌های پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات مه‌آلودگی خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

جعفری با اشاره به تقویت فعالیت سامانه بارشی از عصر شنبه گفت: از این زمان بر شدت ناپایداری‌ها افزوده می‌شود و در بیشتر نقاط استان رگبار و رعدوبرق، مه و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این شرایط جوی تا ظهر یکشنبه در گلستان ادامه خواهد داشت و طی این مدت فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان با شدت و ضعف همراه خواهد بود.

کد مطلب 6971478

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