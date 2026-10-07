به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» با حضور مردم گیلانغرب و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف این شهرستان برگزار شد.

این رزمایش با سخنرانی سردار نیکجو مرادی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید دکامی، همراه بود و جمعی از مردم ولایت‌مدار گیلانغرب در آن حضور داشتند.

اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان، بسیجیان، دانش‌آموزان و دانشجویان از جمله حاضران در این رزمایش بودند و در کنار سایر اقشار مردم در این برنامه شرکت کردند.

رزمایش «جان‌فدایان» با هدف نمایش انسجام، همبستگی و آمادگی اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان برگزار شد و بر نقش همراهی و حضور اجتماعی در برنامه‌های مرتبط با دفاع و مقاومت تأکید داشت.

شرکت‌کنندگان در این برنامه همچنین با حضور در رزمایش، بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.