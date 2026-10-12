به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه، خیابان جمهوری اسلامی یاسوج حال‌وهوای متفاوتی داشت؛ اقشار مختلف مردم از گروه‌های گوناگون اجتماعی در کنار یکدیگر جمع شدند تا در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، پیام وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

این حضور تنها یک گردهمایی نبود؛ حاضران آمده بودند تا از آمادگی خود برای دفاع از ایران بگویند؛ از همبستگی در برابر تهدیدها و از ایستادگی برای حفظ امنیت و اقتدار سرزمینشان.

در میان جمعیت، مردم با صدایی واحد از آمادگی برای جان‌فدایی در راه ایران سخن می‌گفتند. پیام آنان روشن بود: دفاع از میهن، حفظ اتحاد ملی و ایستادگی در برابر هرگونه تعرض به خاک ایران.

برخی از حاضران نیز با اشاره به خون‌خواهی رهبر شهید امت، بر عزم خود برای ادامه مسیر و دفاع از کشور تأکید داشتند و اعلام می‌کردند که در صورت هرگونه خطای دشمن و تعرض به میهن، آماده دفاع از ایران هستند.

رزمایش «جان‌فدایان ایران» در یاسوج، جلوه‌ای از حضور مردمی بود که در کنار بسیجیان و نیروهای مسلح، بر اتحاد و همبستگی به‌عنوان پشتوانه اقتدار کشور تأکید کردند؛ حضوری که پیام اصلی آن، آمادگی برای دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهدیدها بود.

در این اجتماع، یک پیام بیش از هر چیز به چشم می‌آمد: ایران، خانه مشترک مردمی است که در روزهای حساس، اتحاد و همبستگی خود را به میدان می‌آورند و برای دفاع از سرزمینشان اعلام آمادگی می‌کنند.