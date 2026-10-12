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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

یاسوج یک‌صدا پای ایران؛ جان‌فدایان برای دفاع از میهن به میدان آمدند

یاسوج یک‌صدا پای ایران؛ جان‌فدایان برای دفاع از میهن به میدان آمدند

یاسوج- خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج صحنه حضور اقشار مختلف مردمی شد که در رزمایش «جان‌فدایان ایران» اتحاد، همبستگی، اقتدار و صلابت ملی را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه، خیابان جمهوری اسلامی یاسوج حال‌وهوای متفاوتی داشت؛ اقشار مختلف مردم از گروه‌های گوناگون اجتماعی در کنار یکدیگر جمع شدند تا در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، پیام وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

یاسوج یک‌صدا پای ایران؛ جان‌فدایان برای دفاع از میهن به میدان آمدند

این حضور تنها یک گردهمایی نبود؛ حاضران آمده بودند تا از آمادگی خود برای دفاع از ایران بگویند؛ از همبستگی در برابر تهدیدها و از ایستادگی برای حفظ امنیت و اقتدار سرزمینشان.

یاسوج یک‌صدا پای ایران؛ جان‌فدایان برای دفاع از میهن به میدان آمدند

در میان جمعیت، مردم با صدایی واحد از آمادگی برای جان‌فدایی در راه ایران سخن می‌گفتند. پیام آنان روشن بود: دفاع از میهن، حفظ اتحاد ملی و ایستادگی در برابر هرگونه تعرض به خاک ایران.

برخی از حاضران نیز با اشاره به خون‌خواهی رهبر شهید امت، بر عزم خود برای ادامه مسیر و دفاع از کشور تأکید داشتند و اعلام می‌کردند که در صورت هرگونه خطای دشمن و تعرض به میهن، آماده دفاع از ایران هستند.

یاسوج یک‌صدا پای ایران؛ جان‌فدایان برای دفاع از میهن به میدان آمدند

رزمایش «جان‌فدایان ایران» در یاسوج، جلوه‌ای از حضور مردمی بود که در کنار بسیجیان و نیروهای مسلح، بر اتحاد و همبستگی به‌عنوان پشتوانه اقتدار کشور تأکید کردند؛ حضوری که پیام اصلی آن، آمادگی برای دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهدیدها بود.

در این اجتماع، یک پیام بیش از هر چیز به چشم می‌آمد: ایران، خانه مشترک مردمی است که در روزهای حساس، اتحاد و همبستگی خود را به میدان می‌آورند و برای دفاع از سرزمینشان اعلام آمادگی می‌کنند.

کد مطلب 6975104

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