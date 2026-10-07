خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ حال و هوای حماسی ایران اسلامی این روزها با برپایی رزمایش‌های پرشکوه جان‌فدایان ایران و انقلاب در استان‌ها یکی پس از دیگری، سراسر عزت و غرور و صلابت است. اقبال عمومی اقشار مختلف مردم برای حضور لشگرهای جان‌فدایان در تمامی استان‌ها برای اعلام وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و اعلام بیعت با امام عصر (عج) از طریق بیعت با نائب حضرت، حال و هوای پر شور و شکوهی به شهرها داده است.

این ملت بزرگ در هفت ماه گذشته نیز که کشورمان آماج حملات جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی در جنگ ترکیبی قرار گرفته است، یک شب هم سنگر خیابان را خالی نگذاشتند و لحظه‌ای در دفاع از حریم میهن و انقلاب و ولایت، تردید و خستگی به خود راه ندادند. رزمایش جانفدایان در امتداد جهاد خیابان ملت مبعوث‌، جلوه‌ای دیگر از رستاخیز ملی ملت مقاوم ایران است که به فضل الهی در عرصه‌های مختلف، هر جا نیاز شد، امتداد خواهد داشت.

در این راستا، استان چهارمحال و بختیاری نیز امروز چهارشنبه مصادف با سالروز سفر امام شهید انقلاب اسلامی به استان در پانزدهم مهرماه ۱۳۷۱، صحنه نمایش اقتدار و عزت ۳۰ هزار نفر از «جانفدایان بام ایران» است که در شهرهای بزرگ و کوچک به پا می‌خیزند و ضمن اعلام بیعت مجدد با امام سوم انقلاب اسلامی و امتداد بخشی به مسیر روشن شهدای والامقام خاصه امام شهیدمان، آمادگی خود را به رخ دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم خواهند کشید.

امروز در بام ایران هزاران قدم برای یک عهد مشترک یعنی حفظ میهن اسلامی برداشته می‌شود و مردم غیور و شهیدپرور چهارمحال و بختیاری رزمایش باشکوه جانفدایان بام ایران را به صحنه عشق و دلدادگی به انقلاب و ولایت تبدیل و بار دیگر ثابت می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و پشتوانه این مردم مبعوث‌ در برابر زیاده‌خواهان ایستادگی خواهد کرد چرا که امروز ایران اسلامی با تأسی به آیه شریفه قرآن «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (انفال/۶۰) به تعبیر رهبر انقلاب «بر اساس محاسبات الهی، قدرت اول جهان است.»

رزمایش جانفدایان بام ایران در امتداد کنگره شهدای استان

جمالزاده، مسئول اجرایی رزمایش «جان‌فدایان بام ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این رویداد بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» در مرکز استان و مراکز شهرستان‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: برنامه محوری در شهرکرد از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در خیابان آیت‌الله کاشانی حد فاصل چهارراه دولت تا چهارراه فارابی برگزار می‌شود.

وی با ذکر اینکه رزمایش جانفدایان بام ایران در امتداد کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری است که در شهریورماه برگزار شد، ادامه داد: جانفدایان بام ایران در سالروز ورود تاریخی امام امت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شهید به استان به خیابان‌ها می‌آیند و ضمن تجدید عهد با امام شهید، به فرامین رهبر انقلاب لبیک خواهند گفت.

جمالزاده با تأکید بر اینکه این دومین رزمایش جانفدایان استان است، بیان کرد: سخنرانی مسئولان، برپایی رژه موتوری جانفدایان و برنامه‌های جانبی همچون حرکت‌های رزمی و نمایشی ورزشکاران بخشی از ویژه‌برنامه‌های رزمایش ۳۰ هزار نفری بام ایران است.

وی در خصوص مسیرهای راهپیمایی جانفدایان بام ایران در شهرستان‌ها تصریح کرد: این رزمایش در لردگان از بلوار پاسداران به سمت میدان کاروان پیاده، در فارسان از مصلی امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا، در کیار از مسجد امام حسین (ع) به سمت مخابرات، در سامان حسینیه صاحب الزمان (عج) به سمت میدان انقلاب، در بن از میدان حاج قاسم به سمت گلزار شهدا، در بروجن از میدان شهرداری به سمت میدان امام حسین (ع)، در اردل از چهارراه نماز به سمت چهارراه تامین اجتماعی، در کوهرنگ از حسینیه محمد رسول الله (ص) به سمت دادگستری و در خان‌میرزا از جاده آلونی به سمت روستای برجوئی برگزار می‌شود.

مسئول اجرایی رزمایش جانفدایان بام ایران گفت: این رویداد با تمرکز ویژه بر بخش‌های سازماندهی، آموزش، ایجاد آمادگی و ارتقای توانمندی‌های کشور سازماندهی شده است تا سطح آمادگی عملیاتی و انضباطی در بالاترین سطح ممکن قرار داشته باشد.

نمایش اتحاد و یکپارچگی بختیاری‌ها در رزمایش جانفدایان

هم‌زمان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ نیز از برگزاری رزمایش جان‌فدایان بختیاری در شهرستان کوهرنگ همگام با سراسر استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و تصریح کرد: در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌ها و ارزش‌های امام خمینی (ره) و امام شهید و شهیدان انقلاب اسلامی ایران، رزمایش بزرگ جان فدایان بختیاری در شهر چلگرد برگزار می‌شود.

سرهنگ حسینقلی بدری بابادی اظهار کرد: رزمایش جان‌فدایان بختیاری ساعت ۱۳ از مسیر حسینیه تا روبروی دادگستری چلگرد با شعار #لبیک_یاخامنه‌ای و با حضور مردم شهرستان کوهرنگ و عشایر بخش‌های بازفت، صمصامی، موگویی و بخش مرکزی در چلگرد اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری شهرستان کوهرنگ از اقشار مختلف مردم، جان‌فدایان، عشایر، بزرگان سران ایلات و عشایر، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، خواهران و بسیجیان دعوت کرد با پوشش بختیاری در این برنامه شرکت کنند و اتحاد و انسجام قوم بزرگ بختیاری را به نمایش بگذارند.

تمهیدات برگزاری رزمایش ۳۰ هزار نفری جان‌فدایان بام ایران

تمهیدات لازم برای برقراری نظم و انضباط این رزمایش پیش‌بینی شده و در این خصوص روابط عمومی استانداری طی اعلامیه‌ای از تغییر ساعت خاتمه کار دستگاه‌های اجرایی شهرکرد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای مصوبات صورتجلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدا در شهرکرد، ساعت پایان وقت اداری و آموزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و مدارس شهرکرد در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۲ ظهر خواهد بود. این تصمیم به دلیل برنامه‌ریزی برای اجرای رزمایش مذکور در ساعت ۱۵ همان روز در محل بلوار آیت‌الله کاشانی، محدوده چهارراه دولت تا چهارراه فارابی، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی، ترافیکی و اعمال محدودیت‌های تردد در مسیر اتخاذ شده است.

همچنین، پیرو این اطلاعیه، تمامی مدارس شهر شهرکرد امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه، در نوبت بعد از ظهر تعطیل و محدودیت‌های ترافیکی نیز در خیابان کاشانی و مسیرهای منتهی به محل برپایی رزمایش اعلام شده است.

جامعه سلامت و درمان استان، پای کار وطن

علی‌ضامن صالحی‌فرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز همواره به دست مردان و زنان غیور این مرز و بوم رقم خورده است، اظهار کرد: ملت ایران همیشه ثابت کردند که با ایمان، بصیرت، غیرت ملی و روحیه ایثار وازخودگذشتگی، در برابر دشواری‌ها ایستاده و عزت و سربلندی این سرزمین را پاس داشته‌اند.

وی یادآور شد: جامعه بزرگ و شریف سلامت همواره یکی از پیشگامان عرصه خدمت و فداکاری بوده که از سنگر سلامت و درمان مردم تا میدان‌های دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی همواره در میدان بوده است. سفیدپوشانی که در سخت‌ترین روزها، بی‌هیچ چشمداشتی، جان و آرامش خود را برای سلامت و امنیت مردم به میدان آورده‌اند، امروز نیز آماده‌اند تا در هر عرصه‌ای که ایران اسلامی به حضور و همراهی آنان نیاز دارد، ایفای نقش کنند.

در آستانه برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ «جان فدایان بام ایران»

صالحی‌فرد از تمامی اساتید ارجمند، کارکنان پرتلاش و دانشجویان گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ومردم استان، دعوت کرد تا با حضور پرشور، حداکثری، منسجم و آگاهانه خود در این رزمایش، جلوه‌ای ماندگار از وحدت، همدلی و روحیه جهادی جامعه سلامت را به نمایش بگذارند.

وی بیان کرد: بی‌تردید حضور اقشار مختلف خاصه جامعه سلامت در این اجتماع باشکوه، اعلام وفاداری به میهن اسلامی، تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهدای گرانقدر و نمایش عزم و اراده جامعه سلامت برای استمرار مسیر خدمت و ایثار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: از کادر درمان و سلامت انتظار می‌رود با حضوری حماسی، متحد و اثرگذار همگام با سایر اقشار شریف جامعه در این رزمایش حضور یافته و بار دیگر نشان دهند که جامعه سلامت، همواره درکنار مردم، پشتیبان ایران اسلامی و آماده حضور در تمامی میدان‌های خدمت و ایثاراست.

نمایش اقتدار روحانیت در رزمایش جانفدایان بام ایران

پیام شیریان، مدیر روابط عمومی حوزه‌های علمیه استان چهارمحال و بختیاری نیز به خبرنگار مهر گفت: از روحانیون و طلاب خواهر و برادر برای نمایش اقتدار و همدلی به عمل آمده و طلاب و روحانیون امروز در خط مقدم جهاد، خدمت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی آماده‌اند.

وی بیان کرد: ما امروز آماده‌ایم تا با حضور منسجم و پرشور، بار دیگر اقتدار، آمادگی و روحیه جان‌فدایی خود را به نمایش بگذاریم.

طلاب جان‌فدا همواره برای میدان‌های جهاد و خدمت آماده‌اند که بر این اساس، تجمع و سازماندهی طلاب و روحانیون برادر از ساعت ۱۲:۳۰ در شهرکرد، خیابان شریعتی، حسینیه اعظم برگزار می‌شود.

پس از تجمع و انجام مراحل سازماندهی، به‌صورت منسجم و دسته‌جمعی عازم محل برگزاری رزمایش خواهیم شد.

وی تصریح کرد: طلاب و مبلغان خواهر در شهرکرد نیز تجمع ساماندهی خود را از ساعت ۱۱ در حوزه علمیه معصومیه (س) واقع در میدان جهاد دانشگاهی برگزار می‌کنند و به صورت منسجم به محل برپایی رزمایش جانفدایان بام ایران اعزام خواهند شد.

شیریان تأکید کرد: این حضور حماسی جامعه روحانیت و مبلغان و مبلغات استان چهارمحال و بختیاری بی‌شک گامی برای آمادگی و نقش‌آفرینی در میدان و بزنگاه‌ها خواهد بود.