معاون وزیر صمت از واحدهای تولیدی قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان قزوین از چند واحد تولیدی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای آنها قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، فرماندار شهرستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیر بانک صنعت و معدن و جمعی از مسئولان همراه بود، ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از واحدهای مورد بازدید در زمینه تولید آمیزه‌های پلیمری فعالیت دارد و برای ۱۹۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. محصولات این واحد در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، تجهیزات برق و الکترونیک، روشنایی، لوله و اتصالات، بسته‌بندی، صنعت ریلی و فیلم‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تولید این محصولات بخشی از نیاز کشور را تأمین و زمینه کاهش وابستگی به واردات را فراهم کرده است. بخشی از تولیدات این واحد نیز به بیش از ۱۵ کشور از جمله ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، ترکیه و جمهوری آذربایجان صادر می‌شود.

انصاری همچنین از یک واحد تولیدکننده پکیج‌های گرمایشی دیواری بازدید کرد که با سرمایه‌گذاری ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی فعالیت می‌کند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در این بازدیدها ضمن بررسی روند فعالیت واحدهای تولیدی، در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای آنها قرار گرفت و مسئولان استان نیز گزارشی از وضعیت تولید و ظرفیت‌های توسعه صنعتی قزوین ارائه کردند.

