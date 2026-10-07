به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی دشتستان اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شهرک‌های صنعتی، جلساتی با مدیران آب استان برگزار شده و برای رفع دغدغه واحدهای صنعتی در زمینه آب، همکاری و قول مساعد داده شده است.

وی با تقدیر از همراهی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: همکاری مدیران و مجموعه شرکت توزیع برق در سال‌های اخیر با شرکت شهرک‌های صنعتی مطلوب بوده و امیدواریم این همراهی برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی دشتستان نیز ادامه یابد.

تشکیل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی گزبلند

حسینی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های شهرک صنعتی گزبلند گفت: بخشی از اقدامات زیرساختی این شهرک با توافق‌های انجام‌شده در سال جاری اجرا خواهد شد و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در این زمینه آمادگی دارد از تشکیل و فعالیت شرکت خدماتی شهرک حمایت کند.

وی ادامه داد: با توجه به نقش شرکت‌های خدماتی در اداره و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، لازم است با همکاری مسئولان شهرستان و واحدهای صنعتی، زمینه تشکیل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی گزبلند فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر اضافه کرد: در شهرک صنعتی برازجان نیز برخی پروژه‌های عمرانی از جمله عملیات آسفالت در دستور کار قرار دارد و پیمانکار این پروژه انتخاب شده است.

وی بیان کرد: قرار بود عملیات اجرای این پروژه به صورت نمادین آغاز شود که به دلیل آماده نبودن ضمانت‌نامه‌های پیمانکار، آغاز عملیات به هفته آینده موکول شد.

آغاز فاز نخست پروژه‌های زیرساختی

حسینی با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرک‌های صنعتی دشتستان گفت: اجرای فاز نخست برخی پروژه‌های زیرساختی که مورد تأکید مسئولان استان قرار گرفته، در سال جاری آغاز خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل ساختمان‌های مورد توافق در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی برای اجرای این پروژه‌ها آمادگی دارد و انتظار می‌رود مسئولان شهرستان نیز در تأمین الزامات و تسریع روند اجرا همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر درباره وضعیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی نیز گفت: فعال‌سازی و راه‌اندازی تصفیه‌خانه یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری است و در این زمینه نشست مشترکی با مسئولان فنی برگزار خواهد شد تا تصمیمی اتخاذ شود که هم منافع ذی‌نفعان و هم منافع شرکت شهرک‌های صنعتی تأمین شود.

حسینی افزود: پس از تکمیل و راه‌اندازی تصفیه‌خانه، لازم است نحوه تحویل و نگهداری آن با شرکت خدماتی مشخص شود تا این مجموعه به شکل مناسب مدیریت و از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

خط انتقال برق ۹.۵ کیلومتری در انتظار تأمین اعتبار

ی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی دشتستان را اجرای خط انتقال برق عنوان کرد و گفت: برآورد اولیه این پروژه حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است و با توجه به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های برق، احتمال افزایش هزینه نهایی وجود دارد.

حسینی ادامه داد: این پروژه شامل اجرای حدود ۹.۵ کیلومتر خط انتقال برق است که طراحی آن انجام شده و شرکت توزیع نیروی برق نیز طرح را تأیید کرده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه نیازمند استفاده از منابع مختلف هستیم و پیشنهاد ما این است که بخشی از منابع توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، بخشی از سوی وزارت نیرو و توانیر و بخشی نیز از محل منابع استان تأمین شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر تصریح کرد: در صورت تأمین منابع مورد نیاز، شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی دارد عملیات اجرای این پروژه را در سال جاری آغاز کند.

حسینی گفت: هرچه اجرای خط انتقال برق اختصاصی شهرک‌های صنعتی دشتستان با سرعت بیشتری انجام شود، زمینه توسعه شهرک و فعالیت واحدهای صنعتی نیز سریع‌تر فراهم خواهد شد و در نهایت این موضوع به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.