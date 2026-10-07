به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل شهرک‌های صنعتی دشتستان اظهار کرد: تولیدکنندگان و کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و با وجود مشکلات متعدد از جمله قطعی برق در تابستان، محدودیت گاز در زمستان، مشکلات ارزی، بانکی و مالی و موانع اداری، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی علاوه بر حفظ تولید، معیشت خانواده‌های زیادی را تأمین می‌کنند و تعطیلی هر واحد صنعتی می‌تواند آثار مستقیمی بر اشتغال و زندگی کارگران داشته باشد.

رضایی با اشاره به بازدید از ناحیه صنعتی گزبلند، ناحیه صنعتی شهید سلیمانی و شهرک صنعتی برازجان گفت: ظرفیت‌های قابل توجهی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دشتستان وجود دارد که با تکمیل زیرساخت‌های اولیه می‌توان زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های تولیدی را فراهم کرد.

ضرورت زمان‌بندی برای تکمیل زیرساخت‌ها

وی ادامه داد: حاکمیت وظیفه دارد زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز تولید را فراهم کند و در مناطق کمتر برخوردار نیز باید با رفع موانع اولیه، مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را هموار کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق مختلف شهرستان گفت: در شبانکاره و دیگر مناطق دشتستان نیز تقاضا برای ایجاد فعالیت‌های صنعتی وجود دارد و باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها، این ظرفیت‌ها را فعال کرد.

رضایی همچنین از توافق با هلدینگ خلیج فارس برای ایجاد یک ناحیه صنعتی غیردولتی در دشتستان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود با فعال شدن این ظرفیت، زمینه تولید بخشی از محصولات مورد نیاز این هلدینگ در شهرستان فراهم شود.

وی خواستار ابلاغ و زمان‌بندی مشخص برای مصوبات و وعده‌های مطرح‌شده در جریان بازدیدها شد و افزود: برای پروژه‌هایی مانند ساختمان شهرک صنعتی باید مشخص شود نقشه چه زمانی تحویل می‌شود، عملیات اجرایی چه زمانی آغاز خواهد شد و پروژه چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد تا روند اجرا برای فرمانداری و تولیدکنندگان قابل رصد و پیگیری باشد.

رضایی با اشاره به مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: تورم موجب کاهش مستمر ارزش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن باید برای جبران این شکاف و تأمین سرمایه مورد نیاز تولیدکنندگان راهکار عملی ارائه کنند.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکل آنتن‌دهی در شهرک صنعتی تأکید کرد و گفت: این موضوع نیز از مطالبات قابل پیگیری واحدهای صنعتی است و برای رفع آن در سطح استان و کشور اقدام خواهد شد.