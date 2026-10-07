به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری ظهر چهارشنبه در نشست جمع‌بندی مسائل صنعتی دشتستان اظهار کرد: صنعتگران در شرایط دشوار موجود با وجود مشکلات متعدد، تولید را پایدار نگه داشته و نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند که این تلاش ارزشمند است.

وی با اشاره به بررسی مسائل دشتستان افزود: موضوع ایجاد ناحیه صنعتی جدید شهید سلیمانی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود روند اجرایی شدن آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شهرک صنعتی برازجان نیز گفت: این شهرک با توجه به وسعت و تعداد واحدهای فعال، نیازمند فضای اداری مناسب برای ارائه خدمات است و برای طراحی، برآورد و اجرای ساختمان اداری آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.

اجرای پروژه فاضلاب در دستور کار

لاهوتی با اشاره به مشکلات شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه شهرک صنعتی برازجان بیان کرد: اجرای این پروژه در برنامه امسال پیش‌بینی نشده، اما برآورد و مطالعات لازم باید انجام شود تا عملیات اجرایی آن از ابتدای سال ۱۴۰۶ آغاز شود.

وی همچنین از پیگیری پروژه‌های روشنایی و آسفالت شهرک صنعتی برازجان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در برنامه اجرایی قرار گرفته و برای عملیاتی شدن آنها اقدامات لازم انجام می‌شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی افزود: حدود هشت هزار هکتار عرصه برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی در کشور آماده شده و شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند از ظرفیت ایجاد زون‌های خورشیدی برای تأمین انرژی و کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق استفاده کنند.

حمایت مالی از واحدهای صنعتی

لاهوتی با اشاره به اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی گفت: این اصلاحات می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بهتر از زیرساخت‌هایی مانند تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را فراهم کند.

وی همچنین از ظرفیت صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و سایر ابزارهای مالی وزارت صمت برای تأمین مالی واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: منابع جدید با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای، برای طرح‌های در حال احداث و واحدهای فعال در نظر گرفته می‌شود.

لاهوتی در پایان با اشاره به ظرفیت اجتماعی دشتستان و فرهنگ همکاری صنعتگران گفت: تلاش و صبوری صنعتگران این منطقه مسئولیت مجموعه وزارت صمت را برای پیگیری و رفع مشکلات آنان دوچندان می‌کند.