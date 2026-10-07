به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل شهرک‌های صنعتی دشتستان اظهار کرد: دشتستان به دلیل ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و کشاورزی، یکی از شهرستان‌های مهم استان بوشهر است و بخش قابل توجهی از اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و منابع آب و خاک استوار است.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده شهرستان، مشکلات انباشته در حوزه آب و خاک و بهره‌وری منابع، از چالش‌های اساسی دشتستان محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باید به شکل جدی دنبال شود.

هدایت منابع به سمت تولید و زیرساخت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به رویکرد استان در برنامه‌ریزی اقتصادی گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، تنظیم‌گری، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زیرساخت و تأمین مالی، محورهای اصلی اقدامات استان برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

رستمی با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی دشتستان بیان کرد: با توجه به ظرفیت ایجادشده برای شهرستان‌های ساحلی و امکان هدایت بخشی از منابع ملی، برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت شهرک‌های صنعتی انجام شده و در همین راستا ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای این بخش اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین تلاش شده بخشی از منابع شرکت شهرک‌های صنعتی به سمت شهرک‌های صنعتی دارای اولویت در دشتستان هدایت شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال فراهم شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ همت برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از این منابع در سال نخست جذب شد.

رستمی افزود: بیش از ۲۳۰ مورد تسهیلات در چارچوب این برنامه پرداخت شده و تلاش شده ظرفیت بانک‌های مختلف برای حمایت از واحدهای تولیدی استان به کار گرفته شود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و افزایش تورم بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش یافته و در همین راستا کمیته صیانت از تولید در شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف فعال شده است تا مسائل واحدهای تولیدی به صورت مستمر پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر همچنین پیشنهاد کرد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دشتستان، از ظرفیت بانک صنعت و معدن و منابع شرکت‌های بزرگ پتروشیمی استفاده شود.

رستمی گفت: می‌توان با اهرم‌سازی منابع شرکت‌های بزرگ، رقمی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولیدی دشتستان اختصاص داد و در کنار آن از ظرفیت بانک کشاورزی برای حمایت از صنایع مرتبط با کشاورزی و زنجیره ارزش خرما نیز استفاده کرد.