به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پویش و رزمایش «جان‌فدا» در شهرستان بویراحمد، اظهار کرد: «جان‌فدا» از نام آن مشخص است و به معنای آمادگی انسان‌هایی است که حاضرند جان خود را در مسیر اعتلای نظام اسلامی، انقلاب و ولایت فدا کنند.

وی افزود: پویش «جان‌فدا» تنها مربوط به جنگ‌های اخیر نیست، بلکه ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز با همین روحیه در میدان حضور داشتند و اقشار مختلف مردم، از جمله عشایر، با امکانات و سلاح‌های شخصی خود در مناطق عملیاتی حاضر می‌شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام و آمادگی در برابر دشمنان، ضرورت سازماندهی و حضور منسجم مردم بیش از گذشته احساس می‌شود.

حضور مردم؛ پشتوانه‌ای برای امنیت و اقتدار

انوری با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره پویش «جان‌فدا» گفت: رسانه‌ها و صداوسیما در آگاهی‌بخشی به مردم و تشویق آنان برای حضور و ثبت‌نام در این پویش نقش مهمی داشته‌اند.

وی ادامه داد: دومین همایش «جان‌فدا» در سطح استان روز دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود و در شهرستان بویراحمد نیز این برنامه رأس ساعت ۹ صبح در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد بیان کرد: برای برگزاری این برنامه جلسات متعددی با حضور اقشار مختلف، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و افرادی که در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند، برگزار شده و هماهنگی‌های لازم انجام گرفته است.

وی از عموم مردم برای حضور در این برنامه دعوت کرد و گفت: دانشجویان، دانش‌آموزان، کارکنان ادارات، کارگران، بسیجیان و همه اقشار مختلف جامعه می‌توانند در این همایش حضور پیدا کنند.

انوری خاطرنشان کرد: حتی افرادی که تاکنون در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مشخص سازماندهی نشده‌اند، در پویش «جان‌فدا» می‌توانند نقش‌آفرین باشند و حضور آنان در این برنامه اهمیت زیادی دارد.

۲۲۰ شب حضور مردم در خیابان جمهوری

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد با اشاره به حضور مستمر مردم در برنامه‌های خیابان جمهوری اسلامی یاسوج گفت: حدود ۲۲۰ شب میزبان مردم در این خیابان بوده‌ایم و اقشار مختلف با حضور خود حمایت و همراهی‌شان را نشان داده‌اند.

وی افزود: انتظار داریم مردم بویراحمد در روز ۲۰ مهرماه نیز با حضوری پرشور در همایش «جان‌فدا»، بار دیگر انسجام و وحدت خود را به نمایش بگذارند.

انوری تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه می‌تواند نقطه عطفی برای شهرستان بویراحمد باشد و پیام روشنی از انسجام، وحدت و آمادگی مردم برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.

وی اظهار کرد: چنین حضوری علاوه بر ایجاد یأس و ناامیدی در دشمنان، موجب تقویت روحیه رزمندگان و نیروهای حاضر در میدان مقابله با دشمن خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد در پایان گفت: مردم با حضور در این همایش، ارادت خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت را نشان داده و بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق خواهند کرد.