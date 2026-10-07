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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

جان‌فدایان بام ایران همچنان پای عهد خود هستند

جان‌فدایان بام ایران همچنان پای عهد خود هستند

شهرکرد-فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع) با اشاره به حضور پرشور بسیجیان و مردم در این مراسم گفت: جان‌فدایان بام ایران همچنان بر عهد خود با امام و رهبر معظم انقلاب پایبند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی عصر چهارشنبه در رزمایش ۳۰ هزار نفری جانفدایان استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امروز همچنین مصادف با نوزدهم مهرماه، سالروز سفر تاریخی امام خمینی(ره) به استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۷۱ است؛ روزی که مردم ولایت‌مدار این استان به آن افتخار می‌کنند.

وی ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور مردم و بسیجیان در این مراسم و رزمایش، افزود: جان‌فدایان بام ایران با شعار و رمز «لبیک یا خامنه‌ای» در این میدان و برنامه باشکوه حضور پیدا کردند و از حضور همه عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پیام جان‌فدایان طی سال‌های گذشته برای جهانیان روشن شده است، گفت: امروز این پرسش مطرح می‌شود که پیام جان‌فدایان چیست؟ دنیا ۴۸ سال است که پیام شما را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: شما تربیت‌یافتگان مکتب امامی هستید که زمانی دشمنان ملت ایران را به محاصره اقتصادی تهدید کردند و ملت ایران با صدای بلند اعلام کرد «ما فرزندان رمضان هستیم». هنگامی که تهدید به جنگ و اقدام نظامی مطرح شد نیز ملت ایران با تأسی از مکتب عاشورا اعلام کرد «ما ملت امام حسین(ع) هستیم و فرزندان عاشورا هستیم».

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: امروز دشمنان به خوبی عزت، عظمت و ایستادگی ملت ایران را مشاهده می‌کنند و این ایستادگی نتیجه تربیت در مکتب امام خمینی(ره) و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

افضلی افزود: پیام روشن جان‌فدایان بام ایران از دیار عزت، غیرت، مجاهدت و شهادت این است که همچنان بر عهدی که با امام، امام مجتبی، امام حسین(ع) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بسته‌ایم، پایبند هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این پرچم مقدس را به صاحب اصلی حکومت، حضرت ولی‌عصر(عج)، تحویل دهیم.

کد مطلب 6971076

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