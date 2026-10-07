علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، محدوده‌های سیاه‌بیشه تا مرزن‌آباد با ترافیک سنگین مواجه است و رانندگان باید با توجه به شرایط ترافیکی، زمان بیشتری را برای عبور از این محور در نظر بگیرند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره وضعیت تردد در محور هراز نیز گفت: تردد در این محور به صورت دوطرفه انجام می‌شود، اما در محدوده‌های سرراهی، چلاو تا بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی درباره محور سوادکوه نیز بیان کرد: تردد در محدوده‌های درون‌شهری این محور نیمه‌سنگین است و عوامل راهداری و پلیس راه در حال مدیریت جریان ترافیک هستند.

وی با اشاره به اجرای محدودیت‌های ترافیکی در تعطیلات پیش‌رو گفت: محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران از ظهر چهارشنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از مسافران خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث و تشدید گره‌های ترافیکی جلوگیری کنند.