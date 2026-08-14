علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در پی افزایش حجم تردد و به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوبی به شمالی محور کندوان و آزادراه تهران–شمال مسدود و تردد در این محور به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در محدوده‌های میانک تا مجلار نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت محور هراز نیز گفت: در این محور، ترافیک در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان نیمه‌سنگین است.

صادقی ادامه داد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران در حال حاضر عادی و روان گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.