علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور کندوان در مسیر شمال به جنوب بهصورت مقطعی مسدود و این محور یکطرفه شده است.
وی افزود: همچنین آزادراه تهران–شمال نیز در مسیر شمال به جنوب برای کنترل و مدیریت ترافیک مسدود شده است تا بار ترافیکی محور کندوان تخلیه شود.
صادقی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای استان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی محدودهها سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در برخی مقاطع بهصورت نیمهسنگین تا سنگین جریان دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات استان هستیم که میتواند بر ایمنی تردد تأثیرگذار باشد.
وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی، با احتیاط بیشتری در محورهای کوهستانی تردد کنند.
صادقی در پایان با اشاره به تداوم محدودیتهای ترافیکی خاطرنشان کرد: این محدودیتها از ظهر روز دوشنبه در محورهای مواصلاتی مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.
نظر شما