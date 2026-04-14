۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب کندوان و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد و گفت: ترافیک در برخی محدوده‌های هراز نیز سنگین است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور کندوان در مسیر شمال به جنوب به‌صورت مقطعی مسدود و این محور یک‌طرفه شده است.

وی افزود: همچنین آزادراه تهران–شمال نیز در مسیر شمال به جنوب برای کنترل و مدیریت ترافیک مسدود شده است تا بار ترافیکی محور کندوان تخلیه شود.

صادقی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای استان تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی محدوده‌ها سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در برخی مقاطع به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره شرایط جوی نیز گفت: در حال حاضر شاهد بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات استان هستیم که می‌تواند بر ایمنی تردد تأثیرگذار باشد.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی، با احتیاط بیشتری در محورهای کوهستانی تردد کنند.

صادقی در پایان با اشاره به تداوم محدودیت‌های ترافیکی خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها از ظهر روز دوشنبه در محورهای مواصلاتی مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

