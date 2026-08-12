علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور کندوان نیز ترافیک در حدفاصل مجلار تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده سه‌راهی چلاو شاهد ترافیک سنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به حجم تردد، زمان بیشتری برای عبور از این مسیر در نظر بگیرند.

صادقی با اشاره به شرایط جوی راه‌های استان گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران گزارش نشده است.

وی درباره محدودیت‌های ترافیکی نیز بیان کرد: اجرای محدودیت‌های تردد در راه‌های مازندران از ظهر سه‌شنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.