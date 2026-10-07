دومین همایش «دیداریار» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رحمانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش «دیداریار» اظهار کرد: این برنامه برای دومین سال متوالی با هدف ایجاد یک رابطه تعاملی سازنده بین مجموعه‌های مرتبط با مداحان در شهرهای مختلف کشور با مشهد مقدس برگزار می‌شود.

مدیر کانون مداحان مشهد مقدس افزود: هدف اصلی ما از برگزاری این نشست، ایجاد یک الگوی تعاملی است تا در صورت تمایل سایر شهرها، این برنامه به‌صورت مشارکتی در مشهد و یا شهرهای دیگر کشور اجرا شود.

وی با بیان اینکه پیرغلامان و پیشکسوتان مداحی از جمله مهمانان این برنامه هستند که به عنوان «مهمانان حضرت رضا(ع)» در این محفل حضور می‌یابند، بیان کرد: در این همایش ضمن تقدیر متقابل از تعدادی از پیرغلامان مشهدی و مداحان شمیرانات، زندگی‌نامه و سیره برخی از پیشکسوتان مداح مشهدی در قالب کلیپ‌های تولیدی رونمایی می‌شود.

رحمانی با اشاره به حضور گسترده جامعه مداحان در این همایش تصریح کرد: در این برنامه از تمام مداحان مشهد، اعم از جوان و پیشکسوت دعوت به‌عمل آمده و بزرگانی چون آقایان واعظی، خوش‌چهره، محمد گلابگیر از جمله مدعوین این مراسم هستند.

مدیر کانون مداحان مشهد مقدس همچنین به ترکیب هیئت اعزامی از تهران اشاره کرد و گفت: در این همایش پیرغلامان و مداحان برجسته‌ای از شمیرانات از جمله آقایان عرفانی (مسئول خانه مداحان شمیرانات)، حاج محسن طاهری، حاج یدالله بهتاش، حاج رضا قانع، ابراهیم دادوند و وفایی حضور داشتند.

وی گفت: این برنامه با حضور ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی در هتل الغدیر مشهد برگزار شد.